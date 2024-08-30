Γερό μπάσιμο για τον Ματέους Σαλντάνια παρουσιάζεται να έχει κάνει η ΑΕΚ.



Όπως αναφέρει η «Mozzart Sport», η «Ένωση» κατέθεσε επίσημη πρόταση στην Παρτιζάν για την απόκτηση του Βραζιλιάνου επιθετικού.



Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η προσφορά των «κιτρινόμαυρων» φτάνει στα 5 εκατ. ευρώ, συν κάποια μπόνους (το ύψος των οποίων δεν είναι γνωστά).



Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι ο παίκτης έχει ζήτηση και από τη Γερμανία, με τη Χόφενχαϊμ να έχει προσφέρει πριν δυο μέρες 6 εκατ. ευρώ.



Τονίζεται, δε, ότι η Παρτιζάν θέλει να τονώσει άμεσα τα ταμεία της με την πώληση του Σαλντάνια, κάτι που δεν εξυπηρετείται από το γεγονός ότι η μεταγραφική περίοδος στην Ελλάδα διαρκεί ως τις 11 Σεπτεμβρίου.

Pre dva dana pojavila se informacija da je Hofenhajm pred upravu crno-belih stavio 6.000.000 evra i procente za Saldanju, a danas je stigla nova ponuda u Humsku. Prema saznanjima Mozzart Sporta, Grčki AEK nudi Parnom Valjku 5.000.000 evra i određene bonuse čija visina još nije… pic.twitter.com/kgKZyeCcdS August 30, 2024

