«Πρόταση 5 εκατ. ευρώ της ΑΕΚ για τον Σαλντάνια»

Επίσημη προσφορά για την απόκτηση του Ματέους Σαλντάνια από την Παρτιζάν έχει κάνει η ΑΕΚ, σύμφωνα με τη «Mozzart Sport»

Γερό μπάσιμο για τον Ματέους Σαλντάνια παρουσιάζεται να έχει κάνει η ΑΕΚ.

Όπως αναφέρει η «Mozzart Sport», η «Ένωση» κατέθεσε επίσημη πρόταση στην Παρτιζάν για την απόκτηση του Βραζιλιάνου επιθετικού.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η προσφορά των «κιτρινόμαυρων» φτάνει στα 5 εκατ. ευρώ, συν κάποια μπόνους (το ύψος των οποίων δεν είναι γνωστά).

Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι ο παίκτης έχει ζήτηση και από τη Γερμανία, με τη Χόφενχαϊμ να έχει προσφέρει πριν δυο μέρες 6 εκατ. ευρώ.

Τονίζεται, δε, ότι η Παρτιζάν θέλει να τονώσει άμεσα τα ταμεία της με την πώληση του Σαλντάνια, κάτι που δεν εξυπηρετείται από το γεγονός ότι η μεταγραφική περίοδος στην Ελλάδα διαρκεί ως τις 11 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: sport-fm.gr

