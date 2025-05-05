AS: «Ο Θεός Μεντιλίμπαρ συνεχίζει να κατακτά την Ελλάδα»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ γίνεται διαρκώς θέμα στον ισπανικό Τύπο λόγω των επιτυχιών του με τον Ολυμπιακό. Η AS φιλοξένησε εκτενές αφιέρωμα στον Βάσκο τεχνικό για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.



«Ο Θεός Μεντιλίμπαρ συνεχίζει να κατακτά την Ελλάδα. Μέσα σε λίγο περισσότερο από ένα χρόνο έχει γίνει θρύλος σε έναν ιστορικό σύλλογο όπως ο Ολυμπιακός. Ήδη έχουν κερδίσει το Conference League πέρυσι και βρίσκονται σε καλό δρόμο για να φτάσουν στο νταμπλ. Έχει γίνει μια ιδιαίτερα σεβαστή προσωπικότητα», αναφέρει η ισπανική εφημερίδα και θυμίζει:

«"Mεντιλίμπαρ, οε, οε, οε." Έτσι υποδέχτηκαν οι οπαδοί του Ολυμπιακού τον Μεντιλιμπάρ όταν τον είδαν στην οθόνη του ΣΕΦ , εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Ισπανός προπονητής αποτελεί είδωλο στην Ελλάδα από την άφιξή του τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους. Η Σεβίλλη τον απέλυσε λίγους μήνες μετά την κατάκτηση του Europa League. Έφτανε στον Πειραιά και κατέκτησε το Conference League. Ανέλαβε την ομάδα σε μια περίοδο αστάθειας. Χωρίς καμία σπουδαία εφεύρεση, την ανέστησε. Κέρδισε τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο στην ιστορία του συλλόγου.



Επέστρεψαν σε αναμετρήσεις όπως αυτή με τη Μακάμπι: έχασαν με 1-4 στον πρώτο αγώνα και νίκησαν με 6-1 στον επαναληπτικό αγώνα. Επίσης, απέκλεισε τη Φενέρμπαχτσε. Και στα τελευταία στάδια, όταν όλοι νόμιζαν ότι είχαν τελειώσει, πέτυχαν μια έκπληξη εναντίον της Άστον Βίλα του Έμερι και της Φιορεντίνα στον τελικό. Έχει οδηγήσει πολλούς παίκτες σε ένα επίπεδο που δεν έχουν φτάσει ποτέ πριν, όπως ο Ελ Κααμπί: ήταν ο πρώτος σκόρερ του τουρνουά με 11 γκολ, σε ηλικία 30 ετών. Φέτος η ομάδα συνέχισε να αναπτύσσεται και κέρδισε ξανά το πρωτάθλημα μετά από τέσσερα χρόνια. Επιπλέον, εκκρεμεί ακόμη ο τελικός του κυπέλλου. Αν κατακτήσει το κύπελλο, θα είναι ο όγδοος τίτλος στην καριέρα του Μεντιλίμπαρ. Οι υπόλοιποι τίτλοι ήταν σε χαμηλές κατηγορίες. Ο Μεντιλίμπαρ λατρεύεται και γίνεται δεκτός με σεβασμό στην Αθήνα»».

