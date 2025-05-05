Η ερώτηση «Ποιος θα νικούσε σε μια μάχη 100 ανδρών εναντίον ενός ορεινού γορίλα» έχει γίνει viral τις τελευταίες μέρες και πολλοί δίνουν τη δική τους απάντηση.

Ο Μάικ Τάισον, θρύλος της πυγμαχίας κι ένας από τους πιο σκληρούς αθλητές όλων των εποχών κλήθηκε να απαντήσει σε μια παραλλαγή του ερωτήματος: «Ποιος θα κέρδιζε στη μάχη ανάμεσα σε… 100 Τάισον και έναν ορεινό γορίλα;»

Τι απάντησε ο Iron Mike; «Ο γορίλας θα γ@@@θει!» Γιατί πρέπει να σκεφτείς, εκατό από εμάς, σωστά; Είκοσι να του κάνουμε επίθεση κάθε φορά και να τον πιέζουμε και να τον δαγκώνουμε; Δεν θα τα πάει καλά! Θα του σπάσω τα δόντια, θα τον κλωτσήσω στα αρχ@@@α, θα του αρπάξω τον π@@τσο... Δεν θέλετε να ξέρετε τι θα κάναμε σε αυτόν τον γορίλα. Εκατό Τάισον; Κάτσε καλά ρε φίλε!».

