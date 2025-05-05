Σοβαρά επεισόδια έγιναν πριν τον τελικό του Κυπέλλου στο Βέλγιο εκεί που στον καθαρά αγωνιστικό κομμάτι η Μπριζ του Χρήστου Τζόλη επικράτησε 2-1 της Άντερλεχτ.

Από ένα βίντεο που έχει ανέβει στο Χ αποδεικνύεται το πόσο σκληρά ήταν τα επεισόδια και οι μάχες μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων.

Οι οπαδοί τους είχαν βγει… παγανιά στους δρόμους στις Βρυξέλες. Στο βίντεο που ακολουθεί μια ομάδα οπαδών της Άντερλεχτ βρίσκουν λιγοστούς οπαδούς της αντιπάλου. Επιτίθενται και στο στόχαστρο πέφτει ένας οπαδός των οποίο και ξυλοκοπούν πολλά άτομα, ένα από αυτά με ένα ξύλο ενώ ένα άλλο τον πατάει ουκ ολίγες φορές με το μηχανάκι του.

04.05.2025🇧🇪Club Bruggy - Anderlecht, Arabs migrants with tools attacked Brugges, click here for more: https://t.co/FFfbd5dYSg pic.twitter.com/FdsrV9HdAf — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) May 4, 2025

