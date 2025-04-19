Λογαριασμός
Παραμένει σε επαφή με Κυριακόπουλο η ΑΕΚ

Σε ανοικτή γραμμή με τον Γιώργο Κυριακόπουλο παραμένει η ΑΕΚ, η οποία επιθυμεί να ενισχύσει με τον Έλληνα άσο το αριστερό άκρο της άμυνά της

Στο μεταγραφικό στόχαστρο της ΑΕΚ παραμένει η περίπτωση του Γιώργου Κυριακόπουλου.

Το όνομα του Έλληνα μπακ είχε ακουστεί στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, όμως επανέρχεται στο προσκήνιο και για το επόμενο καλοκαίρι.

Η θέση του αριστερού μπακ «πονάει» την ομάδα του Ματίας Αλμέιδα, η οποία καλείται να ενισχυθεί ανάλογα, για να μπορέσει να είναι ανταγωνιστική τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Όπως προκύπτει από ρεπορτάζ της «Ώρα των Σπορ», η ΑΕΚ παραμένει σε επαφή με την πλευρά του 29χρονου οπισθοφύλακα, ο οποίος παρουσιάζεται θετικός στο ενδεχόμενο επαναπατρισμού.

Ωστόσο, η «Ένωση» δεν είναι η μοναδική ομάδα που ενδιαφέρεται για εκείνον. Συγκεκριμένα, η ιταλική «Tuttosport» έγραψε πως εκτός από την Ένωση, στο παιχνίδι απόκτησης του έχει μπει και η Τορίνο.

«Ο πιθανός υποβιβασμός της Μόντσα θα μπορούσε να διευκολύνει τη μεταγραφή στην Τορίνο. Επί του παρόντος, η Transfermarkt υπολογίζει την αξία της αγοράς του στα 3,5 εκατ. ευρώ», γράφει χαρακτηριστικά το σχετικό δημοσίευμα.

