Σκέψεις και συναισθήματα που ένιωσε όταν έμαθε για το trade που τον έστελνε στους Λέικερς μοιράστηκε ο Λούκα Ντόντσιτς σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ESPN. Ο Σλοβένος άσος του NBA έκανε λόγο για σοκ που ένιωσε όταν ξαφνικά ενημερώθηκε από την τηλεόραση για την εξέλιξη.

«Ήμουν στο κρεβάτι μου, η τηλεόραση δεν λειτουργούσε και ήμουν έτοιμος να πάω για ύπνο» ανέφερε και πρόσθεσε:

«Ένιωσα στεναχώρια, κυρίως. Είχαν σοκαριστεί. Ένιωσα πως έσπασε η καρδιά μου, ειλικρινά».

Ο Ντόντσιτς δέχθηκε ερώτηση για τον Νίκο Χάρισον τον GM των Μάβερικς που έκανε πράξη το trade σχολιάζοντας τα όσα έχει πει από τότε…

«Πονάει. Το ήθελαν κυρίως στο Ντάλας και εγώ δεν μιλάω. Δεν διαβάζω τα όσα γράφονται, συγκεντρώνομαι στην πορεία μου. Είναι στενάχωρος ο τρόπος με τον οποίον μιλάει ο Χάρισον. Εγώ ποτέ δεν είπα τίποτα κακό για εκείνον. Θέλω απλά να προχωρήσω. Είναι ώρα για εμένα να προχωρήσω», τόνισε και περιέγραψε την στιγμή που επέστρεψε στο Ντάλας και τέθηκε αντίπαλος με την παλιά του ομάδα.

«Απλά το να είμαι εκεί, ήταν κάτι που δεν έχω ξαναδεί στην ζωή μου. Ήταν ξεχωριστό, η αγάπη ανάμεσα σε εμένα και τους οπαδούς».

Ο Ντόντσιτς υπογράμμισε ότι δεν είχε πρόθεση να φύγει ποτέ από τους Μάβερικς και θα ήθελε να έχει ολοκληρώσει την καριέρα του σε αυτούς…, τώρα όμως δηλώνει ότι θέλει να παραμείνει στους Λέικερς.

