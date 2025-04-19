Λογαριασμός
NBA: Τα ζευγάρια των playoffs σε Ανατολή και Δύση

Έτσι διαμορφώθηκαν τα ζευγάρια στα playoffs του NBA

Γιάννης Αντετοκούνμπο

Οι Χιτ, οι οποίοι επικράτησαν 114-123 στην έδρα των Χοκς, και οι Γκρίζλις, που νίκησαν τα ξημερώματα 120-106 τους Μάβερικς, πήραν τις όγδοες θέσεις σε Ανατολή και Δύση, αντίστοιχα, στα playoffs του NBA.

Κάπως έτσι συμπληρώθηκε το «παζλ» του πρώτου γύρου στην post-season στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, με τα νοκ άουτ να ξεκινούν απόψε, με την αναμέτρηση Πέισερς-Μπακς να είναι το πρώτο παιχνίδι της Λίγκας.

Τα ζευγάρια στην Ανατολή

(1) Καβαλίερς – (8) Χιτ
(2) Σέλτικς – (7) Μάτζικ
(3) Νικς – (6) Πίστονς
(4) Πέισερς – (6) Μπακς

Τα ζευγάρια στη Δύση

(1) Θάντερ – (8) Γκρίζλις
(2) Ρόκετς – (7) Γουόριορς
(3) Λέικερς – (4) Τίμπεργουλβς
(4) Νάγκετς – (5) Κλίπερς

