NBA: Τα ζευγάρια των playoffs σε Ανατολή και Δύση

Οι Χιτ, οι οποίοι επικράτησαν 114-123 στην έδρα των Χοκς, και οι Γκρίζλις, που νίκησαν τα ξημερώματα 120-106 τους Μάβερικς, πήραν τις όγδοες θέσεις σε Ανατολή και Δύση, αντίστοιχα, στα playoffs του NBA.
Κάπως έτσι συμπληρώθηκε το «παζλ» του πρώτου γύρου στην post-season στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, με τα νοκ άουτ να ξεκινούν απόψε, με την αναμέτρηση Πέισερς-Μπακς να είναι το πρώτο παιχνίδι της Λίγκας.
Τα ζευγάρια στην Ανατολή
(1) Καβαλίερς – (8) Χιτ
(2) Σέλτικς – (7) Μάτζικ
(3) Νικς – (6) Πίστονς
(4) Πέισερς – (6) Μπακς
Τα ζευγάρια στη Δύση
(1) Θάντερ – (8) Γκρίζλις
(2) Ρόκετς – (7) Γουόριορς
(3) Λέικερς – (4) Τίμπεργουλβς
(4) Νάγκετς – (5) Κλίπερς
THE BRACKET IS SET 🏆#NBAPlayoffs presented by Google pic.twitter.com/bGUbj9Goep— NBA (@NBA) April 19, 2025
