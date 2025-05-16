Ο Παναθηναϊκός στέφθηκε Πρωταθλητής Ελλάδας στη Volley League επικρατώντας με 3-0 στους τελικούς απέναντι στον Ολυμπιακό και το Game Time φιλοξενεί τον Γιώργο Πετρέα. Ο άσος του Παναθηναϊκού έφτασε στα κεντρικά γραφήματα του ΟΠΑΠ μαζί με το πολύτιμο τρόπαιο της ομάδας, μίλησε για την κατάκτηση του εφετινού τίτλου και έστειλε το δικό του μήνυμα στους φιλάθλους της ομάδας.

Ο έμπειρος κεντρικός των Πρωταθλητών αναφέρθηκε, επίσης, στο Final Four της Euroleague , εκφράζοντας την αισιοδοξία του για την ομάδα του Παναθηναϊκού.

Δείτε τι είπε για τον Εργκίν Αταμάν, τον Τζέριαν Γκραντ και τον Κώστα Σλούκα:

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό σε 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.



