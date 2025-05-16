A Bola: «Ετοιμάζει τελικό χτύπημα για Βαγιαννίδη η Σπόρτινγκ»

Απασχολεί ξανά τα πορτογαλικά Μέσα ο Γιώργος Βαγιαννίδης του Παναθηναϊκού.



Ο νεαρός δεξιός μπακ του «τριφυλλιού», ως γνωστόν αποτελεί διακαή «πόθο» της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, η οποία εδώ και καιρό τον παρακολουθεί στενά, έχοντας σύμφωνα με την A Bola, αποστείλει τρεις προτάσεις στους πράσινους για την απόκτησή του.

Η πορτογαλική εφημερίδα, με νέο δημοσίευμα της το πρωί της Παρασκευής (16/5) αναφέρει ότι τα «λιοντάρια» της Λισαβόνας, μετά τον τελικό Κυπέλλου με την Μπενφίκα και συγκεκριμένα στις 25 Μαΐου θα κάνουν την τελευταία της κίνηση για τον 22χρονο ποδοσφαιριστή.



Mάλιστα στο κείμενο επισημαίνεται ότι η επικείμενη πρόταση θα ανέρχεται στα 8 εκατ. ευρώ, με το ποσό αυτό να αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας στους διοικούντες τον σύλλογο, ότι το deal θα κλείσει.



Τέλος το ρεπορτάζ της A Bola καταλήγει, ότι σε αντίθεση με την περσινή σεζόν και την περίπτωση του Φώτη Ιωαννίδη, ο Παναθηναϊκός είναι φέτος ανοικτός στο να συζητήσει την πώληση ποδοσφαιριστή και στη συγκεκριμένη περίπτωση του Γιώργου Βαγιαννίδη.

