Σόου του Παναθηναϊκού στο Σίδνεϊ με 100άρα και λάμψη Χολμς και Ρογκαβόπουλου

Με ιδανικό τρόπο ολοκλήρωσε το 7ο «Παύλος Γιαννακόπουλος» ο Παναθηναϊκός! Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν νίκησε 106-89 τους Adelaide 36ers στην κατάμεστη από 18.000 φιλάθλους «Qudos Bank Arena» του Σίδνεϊ, κλείνοντας με δύο ροζ φύλλα το τουρνουά στη μνήμη του αείμνηστου ηγέτη του.

Μετά από ένα πρώτο ημίχρονο στο οποίο οι «πράσινοι» κινήθηκαν σε χαμηλές ταχύτητες και βρέθηκαν μέχρι και στο -11 (34-45), η εικόνα άλλαξε άρδην στο δεύτερο μέρος. Ο Παναθηναϊκός έβαλε 67 πόντους στην επανάληψη, και έφτασε τελικά στην άνετη νίκη, ολοκληρώνοντας τα φιλικά προετοιμασίας του και στρέφοντας την προσοχή τους στα επίσημα παιχνίδια, αρχής γενομένης από αυτό με την Μπάγερν Μονάχου (30/09, 21:15) στο «Telekom Center Athens».

Η Αδελαΐδα ήταν αυτή που άνοιξε το σκορ του αγώνα με τρίποντο του Βασιλίεβιτς (0-3), ενώ μετά από λάθος του Παναθηναϊκού ο Τσίταμ έγραψε το 0-5. Ο Ναν έβαλε το πρώτο καλάθι του Παναθηναϊκού με ωραία κίνηση (2-5), με τον Βασιλίεβιτς να απαντάει με τρίποντο για το 2-8. Ο Ναν σημείωσε γκολ φάουλ (5-8), πριν σκοράρει εκ νέου για το 7-8. Ο Κότον απάντησε με σουτ μέσης απόστασης, ενώ ο Βασιλίεβιτς με το τρίτο του μακρινό σουτ έγραψε το 7-13. Ο Χολμς μπήκε στο παρκέ και έβαλε το κλασικό του push shot (9-15), ενώ ο Χουάντσο και ο Καλαϊτζάκης πέτυχαν από μία βολή για το 11-15. Ο Χολμς έβαλε εντυπωσιακό γκολ φάουλ (14-15), πριν καρφώσει μετά από λόμπα του Σλούκα για το 16-15. Ο Χάμφρις απάντησε με καλάθι και φάουλ αλλά έχασε τη βολή (16-17), ενώ ο Τολιόπουλος πήγε στη γραμμή και ισοφάρισε σε 17-17. Το πρώτο δεκάλεπτο έληξε 17-19 με ένα χουκ του Χάμφρις από κοντά.

Στη δεύτερη περίοδο, ο Κότον κέρδισε τρεις βολές και τις έβαλε για το 17-22. Ο Ναν μείωσε με τρίποντο (20-24), πριν ο Γκραντ βάλει ακόμη ένα για το 23-24. Οι Αυστραλοί απάντησαν σε αυτό το σερί με καλάθι του Χάμφρις και τρίποντο του Βασιλίεβιτς (23-29), με τον Κότον να παίρνει ξανά φάουλ για τρεις βολές, γράφοντας το 23-31 με 2/3. Ο Ρογκαβόπουλος μείωσε με εντυπωσιακό τρίποντο από τη γωνία (28-33), με τους Γκραντ και Ναν να φέρνουν το ματς στον πόντο (32-33). Η Αδελαΐδα κατάφερε να ανεβάσει ξανά το προβάδισμά της με συνεχόμενους πόντους του Κότον, ο οποίος με one man show έγραψε το 34-45. Ο Ναν έβαλε τρίποντο από τη γωνία και έγραψε το 39-47 του ημιχρόνου.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με καλάθι του Τσίταμ (39-49), ενώ ο Χολμς πήγε στη γραμμή και έβαλε δύο βολές για το 41-49. Ο Ρογκαβόπουλος έδωσε ωραία ασίστ στον Χουάντσο (43-51), με τον Χολμς να γράφει με φόλοου το 45-51. Ο Ναν έφερε ακόμη πιο κοντά τον Παναθηναϊκό με τρίποντο (48-51), πριν ισοφαρίσει με γκολ φάουλ για το 51-51. Μετά από ώρα, ο Βασιλίεβιτς ευστόχησε από μακριά και έδωσε λύση στους Αυστραλούς, με τον Γκραντ να απαντά από μέση απόσταση για το 53-54. Ο Βασιλίεβιτς και ο Χουάντσο αντάλλαξαν τρίποντα (56-57), ενώ ο Χολμς πέτυχε γκολ φάουλ για το 59-57. Χουάντσο και Κότον έβαλαν από ένα μακρινό σουτ (62-62), με τον Ρογκαβόπουλο και τον Γιούρτσεβεν να στέλνουν τον Παναθηναϊκό στο +4 (70-66). Το τρίτο δεκάλεπτο έληξε 73-68 με buzzer beater τρίποντο του Ρογκαβόπουλου.

Η τελευταία περίοδος άρχισε με τρίποντο του Καλαϊτζάκη στον αιφνιδιασμό (76-68), πριν ο Ρογκαβόπουλος βάλει ακόμη ένα για το 79-68. Ο Γιούρτσεβεν ανέβασε ακόμη περισσότερο τη διαφορά (81-68), με τον Ναν να ευστοχεί σε τρίποντο για το 84-73. Ο Γιούρτσεβεν έβαλε δύο βολές αλλά ο Μπλέιενμπεργκ μείωσε αμέσως σε 86-75. Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός είχε τον έλεγχο του αγώνα, με τον Μήτογλου να βάζει τρίποντο με ταμπλό για το 93-79. Ο Κάμερον πέτυχε ένα πολύ δύσκολο καλάθι (93-81), με τον Μήτογλου να βάζει δύο βολές για το 95-81. Τελικά, ο διεθνής φόργουορντ ήταν και αυτός που «υπέγραψε» την 100άρα με γκολ φάουλ για το 100-82, με τον Παναθηναϊκό να παίρνει την άνετη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 17-19, 39-47, 73-68, 106-89.

