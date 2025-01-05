Μπροστά σε 13.000 φιλάθλους της στο «Πανθεσσαλικό», η ΑΕΚ χάρισε μια πολύ ωραία παράσταση, επικρατώντας 4-2 του Βόλου για τη 17η αγωνιστική της Stoiximan Super League, παίζοντας παράλληλα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και τώρα ετοιμάζεται για Τούμπα ενόψει του επαναληπτικού με τον ΠΑΟΚ!

Η Ένωση μπήκε με το πόδι στο γκάζι στο 2025 και δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στους γηπεδούχους, με την τριάδα Μαρσιάλ-Λιβάι Γκαρσία-Φερνάντες και τον τρομερό Πινέδα να δημιουργούν πολύ ωραίες φάσεις.

Με αυτήν τη νίκη η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα πέρασε στη βαθμολογία τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, οι οποίοι αγωνίζονται αργότερα στο άδειο λόγω τιμωρίας ΟΑΚΑ (20:30), ισοβαθμώντας στην κορυφή με τον Ολυμπιακό στους 34 βαθμούς.

