Μπαλωθιά του απίθανου ΟΦΗ, Βατερλώ του θλιβερού Άρη

Με ένα πλατύ «χαμόγελο» ξεκίνησε το 2025 για τον ΟΦΗ, με τους Κρητικούς να περνάνε… αέρα από το «Κλ. Βικελίδης» κερδίζοντας με εμφατικό τρόπο τον Άρη με 2-0, για την 17η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ιστορική νίκη για τον ΟΦΗ που πήρε διπλό στη συγκεκριμένη έδρα μετά από 22 ολόκληρα χρόνια. Η δουλειά του Μίλαν Ράσταβατς έχει ήδη αρχίσει να φαίνεται καθώς για τέταρτο σερί παιχνίδι σε όλες τις διοργανώσεις κρατάει το «0» στην άμυνα.

Άκρως απογοητευτικό το ξεκίνημα των «κίτρινων» στη νέα χρονιά, με μία πολύ κακή εμφάνιση, με τους φίλους της ομάδας που βρέθηκαν στο γήπεδο να αποδοκιμάζουν ασταμάτητα τους ποδοσφαιριστές του Μαρίνου Ουζουνίδη, μετά το 2-0 του ΟΦΗ. Με εννέα ολοκλήρωσε την αναμέτρηση ο Άρης, μετά την απευθείας κόκκινη που είδε ο Σαμόρα και τις δύο κίτρινες που αντίκρισε ο Φαμπιάνο.

