Τέλος σε ένα σίριαλ το οποίο απασχολεί τον Ολυμπιακό εδώ και μήνες. Οι ερυθρόλευκοι έκαναν γνωστό και επίσημα την παραχώρηση του Φιλίπ Πετρούσεφ στον Ερυθρό Αστέρα με τη μορφή δανεισμού για την τρέχουσα σεζόν.

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την παραχώρηση του Φιλίπ Πετρούσεφ στον Ερυθρό Αστέρα υπό μορφή δανεισμού, μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν», αναφέρει η ανακοίνωση της ΚΑΕ.

Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός έχει στα χέρια του το δικαίωμα να ανανεώσει τη συνεργασία του με τον Πετρούσεφ για ακόμη μία σεζόν, ένα γερό «χαρτί» ενόψει του καλοκαιριού.

Εδώ και μήνες υπήρχαν πολλά δημοσιεύματα στη Σερβία που υποστήριζαν ότι θα υπήρξε αυτή η εξέλιξη, αλλά και δηλώσεις του προέδρου του Ερυθρού Αστέρα. Προ λίγων ημερών, μετά από ένα διάστημα... "σιωπής" ένα νέο δημοσίευμα έκανε την εμφάνισή του το οποίο και πάλι υποστήριζε ότι ο Πετρούσεφ σύντομα δοθεί στον Ερυθρό Αστέρα από τον Ολυμπιακό, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει ήδη συμφωνία του παίκτη με την σερβική ομάδα.

