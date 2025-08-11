Πανέτοιμος για Παναθηναϊκό ο Χολμς, πέρασε και από εργομετρικά

Εδώ και μερικά 24ωρα, ο Ρισόν Χολμς είναι παίκτης του Παναθηναϊκού, αφήνοντας για πρώτη φορά στην καριέρα του το NBA ώστε να φορέσει την πράσινη φανέλα.



Μετά τις ιατρικές εξετάσεις, ο Αμερικανός ψηλός πέρασε τη Δευτέρα (11/08) και από εργομετρικά, όντας πλέον πανέτοιμος για την πρώτη του σεζόν ως παίκτης του «επτάστερου».

«Ο Ρισόν Χολμς ολοκλήρωσε και τη διαδικασία των εργομετρικών εξετάσεων στο Blocks Rehab "ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ" εν όψει της νέας σεζόν!», αναφέρει αναλυτικά ο επίσημος λογαριασμός της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR.

