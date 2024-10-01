Λογαριασμός
Το μήλο κάτω από τη μηλιά: Ο γιος του Ιμπραΐμοβιτς κλήθηκε στις Ελπίδες της Σουηδίας

Ο 18χρονος Μαξιμίλιαν Ιμπραΐμοβιτς κλήθηκε για πρώτη φορά στις Ελπίδες της Σουηδίας

Ιμπραΐμοβιτς

Στα χνάρια του θρυλικού πατέρα του βαδίζει ο Μαξιμίλιαν Ιμπραΐμοβιτς. Ο 18χρονος γιος του Ζλάταν κλήθηκε για πρώτη φορά στην εθνική ομάδα Ελπίδων της Σουηδίας.
Ο νεαρός, που αγωνίζεται ως μεσοεπιθετικός, εντάχθηκε το καλοκαίρι στο δυναμικό της Μίλαν υπογράφοντας το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο του, με την παρέμβαση φυσικά του διάσημου πατέρα του, ο οποίος είναι σύμβουλος των ιδιοκτητών της ομάδας του Μιλάνου.
Πάντως δεν πρόκειται για... «βύσμα», καθώς ο υιός Ιμπραΐμοβιτς δείχνει εξαιρετικό ταλέντο. Χαρακτηριστικά, με την ομάδα νέων των «ροσονέρι» έχει φέτος 6 συμμετοχές και 4 γκολ στο εγχώριο πρωτάθλημα (Primavera 1), ενώ έκανε και μια εμφάνιση στο Youth League.
Ο «Ιμπρα» τζούνιορ κλήθηκε στην εθνική ομάδα για τα φιλικά παιχνίδια με Ιαπωνία και ΗΠΑ, που θα διεξαχθούν σε τουρνουά στην Ισπανία.

