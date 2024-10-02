Την αποστολή για την πρεμιέρα της League Phase του Conference League με αντίπαλο την Μπάνια Λούκα εκτός έδρας ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός.

Μετά το φινάλε της σημερινής (01/10) προπόνησης στο Κορωπί, έγινε γνωστή η αποστολή, που θα ταξιδέψει την Τετάρτη το πρωί στη Βοσνία. Σε αυτή δεν βρίσκεται για δεύτερο στη σειρά παιχνίδι ο Γιώργος Βαγιαννίδης. Αντιθέτως, συμπεριλήφθηκε κανονικά ο Φίλιπ Μαξ, ο οποίος γυμνάστηκε κανονικά.

Στα της προπόνησης, οι «πράσινοι» ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo, παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο και ολοκλήρωσαν με τελειώματα. Την Τετάρτη η προετοιμασία για την ευρωπαϊκή πρεμιέρα θα ολοκληρωθεί με προπόνηση στη Βοσνία.

Αναλυτικά η αποστολή: Ντραγκόφσκι, Λοντίγκιν, Λίλο, Μαξ, Μπάλντοκ, Κώτσιρας, Σένκεφελντ, Νικολετόπουλος, Γεντβάι, Ίνγκασον, Μλαντένοβιτς, Τσέριν, Αράο, Μαξίμοβιτς, Ουναΐ, Μπακασέτας,Μπρέγκου, Πελίστρι, Τετέ, Μαντσίνι, Τζούριτσιτς, Ιωαννίδης, Γερεμέγεφ, Σπόραρ.

Δεσύλλας: «Οπωσδήποτε 2/2 σε Ελλάδα και Ευρώπη - Δεδομένο το rotation στη Βοσνία»

Τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού, ο οποίος το πρωί της Τετάρτης θα πετάξει για Βοσνία για την αναμέτρηση της Πέμπτης με την Μπάνια Λούκα, μετέφερε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Διονύσης Δεσύλλας.

Ο ρεπόρτερ στάθηκε στην αποστολή, που ανακοίνωσε μετά το τέλος της σημερινής (01/10) προπόνησης ο Ντιέγκο Αλόνσο και τόνισε μεταξύ άλλων πως θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο το rotation από τον Ουρουγουανό τεχνικό.

Από εκεί και πέρα υπενθύμισε ότι τόσο το ματς της Πέμπτης όσο και το ντέρμπι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό, είναι παιχνίδια, που ο Παναθηναϊκός πρέπει να κερδίσει οπωσδήποτε πριν πάει στη διακοπή!

