ΑΕΚ: «4 περιπτώσεις πέναλτι με Ατρόμητο - Όχι άλλα τέτοια ρεκόρ σε βάρος μας»

Με ανάρτηση-ανακοίνωση στα social media η οποία συνοδεύεται από βίντεο, η ΠΑΕ ΑΕΚ εκφράζει τη δυσαρέσκειά της και τις διαμαρτυρίες της για τη διαιτησία του αγώνα με τον Ατρόμητο αλλά και τη συνολική αντιμετώπιση που λαμβάνει στο φετινό πρωτάθλημα.



Οι «κιτρινόμαυροι» κάνουν λόγο για τέσσερις περιπτώσεις πέναλτι στο πρόσφατο παιχνίδι με τους Περιστεριώτες. Τονίζουν δε, πως σε 17 ματς με Έλληνες διαιτητές δεν έχει καταλογιστεί κάποια παράβαση πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Από τηναναφέρουν πως πρέπει να σταματήσουν τα… ρεκόρ καρτών και πέναλτι κατά της ομάδας, ενώ ζητούν από τους αρμόδιους για τη διαιτησία «να βάλουν τέλος στις υπόγειες διαδικασίες».Θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι αρμόδιοι της διαιτησίας θα έχουν τα μάτια, τα αυτιά και το σθένος, για να αναγνωρίσουν τα λάθη, όπως είχαν κάνει και με την περίπτωση του πέναλτι στον Πινέδα στις Σέρρες.Σε 17 αγώνες με Έλληνες διαιτητές, η ΑΕΚ δεν έχει πάρει ούτε ένα πέναλτι!!! Μια ομάδα που είναι με μεγάλη διαφορά πρώτη στην κατοχή της μπάλας στατιστικά σε όλο το πρωτάθλημα, άρα και στους συντριπτικά περισσότερους αγώνες, όπως και στην παραγωγή τελικών φάσεων μέσα στην αντίπαλη περιοχή, δεν έχει πάρει ούτε ένα πέναλτι από Έλληνα ρέφερι!Μόνο στο τελευταίο με τον Ατρόμητο, υπάρχουν τέσσερις περιπτώσεις που η ΑΕΚ ζήτησε πέναλτι. Μπορούν εδώ να τις δουν όλοι και ο καθένας βλέπει και κρίνει...Στο ματς με τον Ατρόμητο η ΑΕΚ ξεκίνησε με τρεις παίκτες στο όριο τιμωρίας από κίτρινες κάρτες. Γιόνσον, Πινέδα, Λαμέλα. Και κατά διαβολική σύμπτωση τρεις παίκτες της είδαν κίτρινη κάρτα. Ναι, ήταν οι Γιόνσον, Πινέδα, Λαμέλα. Τις έχει δει τις φάσεις όλος ο κόσμος και μπορεί να κρίνει...Παράλληλα η πιο επιθετική ομάδα στο πρωτάθλημα και με ξεκάθαρη υπεροχή στην κατοχή, δεν πέφτει με τίποτα κάτω από τις 3 κίτρινες σε βάρος της ανά παιχνίδι. Σύνολο 64! Στις 39 ο Ολυμπιακός και στις 46 ο ΠΑΟΚ.Ρεκόρ με μηδέν πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ από τους Έλληνες διαιτητές. Ρεκόρ κίτρινων καρτών για ομάδα που παίζει κυριαρχικό ποδόσφαιρο... Όχι άλλα τέτοια ρεκόρ σε βάρος της ΑΕΚ! Οι αρμόδιοι επικεφαλής της διαιτησίας, πρέπει να δώσουν γροθιά στο τραπέζι και να βάλουν τέλος στις υπόγειες διαδικασίες.

