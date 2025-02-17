Τσέριν: «Αυτό στο Ελσίνκι δεν ήταν… Παναθηναϊκός - Θα το διορθώσουμε την Πέμπτη»

«Αυτό στο Ελσίνκι δεν ήταν... Παναθηναϊκός. Με όλο το σεβασμό προς τη Βίκινγκουρ, δεν πρέπει να χάνουμε από τέτοιες ομάδες. Πρέπει να το διορθώσουμε αυτό πάση θυσία την προσεχή Πέμπτη και είμαι σίγουρος πως θα το κάνουμε...».



Με τα λόγια αυτά ο Ανταμ Τσέριν σχολίασε την παρουσία του Παναθηναϊκού στο Ελσίνκι απέναντι στη Βίκινγκουρ υπογραμμίζοντας την υποχρέωση να διορθώσουν την κατάσταση που δημιουργήθηκε από το πρώτο ματς και να πάρουν την πρόκριση, εκφράζοντας την πίστη ότι αυτός και οι συμπαίκτες του θα τα καταφέρουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Ηταν μία πολύ δύσκολη εβδομάδα για όλους στο κλαμπ, για του φιλάθλους μας, για εμάς, για όλους... Χρειαζόμασταν μία νίκη για να ανέβουμε. Μία νίκη με κάθε τρόπο για να συνέλθουμε και να πάρουμε ξανά ψυχολογία. Να βρούμε πάλι ένα καλό momentum και να επιστρέψουμε στα νικηφόρα αποτελέσματα. Είμαι ικανοποιημένος γι' αυτή τη νίκη, για τους τρεις βαθμούς. Η ομάδα αντέδρασε καλά. Θα έπρεπε να είμαστε πιο ήρεμοι στο φινάλε του αγώνα, αλλά στο τέλος αυτό που μετράει είναι το αποτέλεσμα».«Ναι, το προσπαθώ... Θα έπρεπε να σουτάρω ακόμη περισσότερο κάποιες φορές. Είμαι πολύ ευχαριστημένος απ' αυτό το γκολ, είναι κάτι που το ήθελα πολύ και είμαι ακόμη πιο χαρούμενος γιατί βοήθησα με αυτό το τέρμα να νικήσει η ομάδα. Συνεχίζουμε ακόμη πιο δυνατά για τον αγώνα της Πέμπτης...».«Πρώτα απ' όλα πρέπει να αλλάξουμε την τελική εικόνα που δείξαμε στο παιχνίδι της περασμένης Πέμπτης. Γιατί αυτό στο Ελσίνκι δεν ήταν... Παναθηναϊκός. Με όλο το σεβασμό προς τη Βίκινγκουρ, δεν πρέπει να χάνουμε από τέτοιες ομάδες. Πρέπει να το διορθώσουμε αυτό πάση θυσία την προσεχή Πέμπτη και είμαι σίγουρος πως θα το κάνουμε...».

