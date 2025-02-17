Ίντερ: Δοκάρια, γκολ, υπεροχή, αλλά… αναποδιές σε όλα τα ντέρμπι

Είχε την τεράστια ευκαιρία να επιστρέψει στην κορυφή, να βάλει από κάτω τη Νάπολι του Κόντε, αλλά έκανε μια τρύπα στο νερό. Προφανώς το derby d'Italia ουδέποτε είναι ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να χρησιμεύσει για... εύκολο αποτέλεσμα όταν το χρειάζεται κάποια από τις δύο ομάδες. Η σκληροτράχηλη Ίντερ και η στοχοπροσήλωση των παικτών του Ιντζάγκι, κοντραρίστηκε με τον ενθουσιασμό και την καθαρή σκέψη του Κόλο Μουανί, του Φρανσίσκο Κονσεϊσάο και της καθοδήγησης του Μότα και κάπως έτσι οι «νερατζούρι» έκαναν άλλη μια τρύπα στο νερό, την κρίσιμη στιγμή.



Η αλήθεια είναι πως η Ίντερ κυνηγά ένα back-to-back με ανορθόδοξο τρόπο. Κι αυτό διότι, έχουν παρουσιαστεί μπροστά τις συνθήκες κατά τις οποίες θα μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα καλύτερα, αλλά δεν τα έκανε. Και προφανώς πάντοτε στο χορτάρι βρίσκονται δυο ομάδες κι όχι μία, με πιθανή κάθε διαφορετική κατάληξη, οποιασδήποτε αναμέτρησης. Αλλά αν θεωρεί κάποιος ότι «πονάει» περισσότερο το 2-2 με την Μπολόνια στο «Τζουσέπε Μεάτσα», ή το 3-0 από τη Φιορεντίνα στη Φλωρεντία (με τους «βιόλα» έπειτα να διαλύονται από την Κόμο το μεσημέρι της Κυριακής), δεν αντικρίζει την απόλυτη αλήθεια της προσπάθειας της Ίντερ να διατηρήσει τα σκήπτρα στη φετινή Serie A.



«Η αλήθεια είναι πως γνωρίζουμε πόσο καλή ομάδα είμαστε και ορισμένες φορές χαλαρώνουμε, αντί να κάνουμε τα πράγματα με την ίδια ένταση από την αρχή μέχρι το τέλος και να παραμένουμε σοβαροί και συγκεντρωμένοι» είπε ο Χακάν Τσαλχάνογλου μετά το 1-0 από τη Γιουβέντους το βράδυ της Κυριακής, στο Τορίνο.



Εκείνος ζει όλα τα παιχνίδια της ομάδας του, βλέπει τη συμπεριφορά των συμπαικτών του στον αγωνιστικό χώρο, ασφαλώς δεν βγάζει τον εαυτό του έξω από το κάδρο της κριτικής, αλλά η αλήθεια είναι πως οι αναποδιές που έχει υποστεί η Ίντερ στα μεγάλα ματς, είναι ασταμάτητες. Για την ακρίβεια, οι Πρωταθλητές Ιταλίας δεν έχουν πάρει κανένα ντέρμπι αυτή τη σεζόν! Και αυτή η αδυναμία δεν εμφανίστηκε μονάχα στη Serie A, αλλά και στο Super Cup που διεξήχθη τον Ιανουάριο.

Εξαιρώντας την Αταλάντα που ναι μεν βρίσκεται στην 3άδα της βαθμολογίας, αλλά δεν συμπεριλαμβάνεται στο... Big-3 με το οποίο τα βάζει η Ίντερ στην προσπάθεια για την επιστροφή στην κορυφή, οι μεγάλες αναμετρήσεις ζορίζουν το σύνολο του Ιντζάγκι με έναν τρόπο που ορισμένες φορές μοιάζει ακατανόητος. Και δίχως να... βγαίνουν στην απ' έξω τα όποια λάθη του κόουτς της ομάδας, οι «νερατζούρι» βγάζουν υπεροχή, σκοράρουν, δημιουργούν, αλλά στο τέλος πάντα την πληρώνουν!



Το βράδυ της Κυριακής, ο Ντούμφρις είχε δυο δοκάρια σε φάσεις που είναι… κάτι παραπάνω από μισό γκολ, ενώ, ο Τουράμ που προερχόταν από τραυματισμό, βοήθησε πολύ περισσότερο απ’ ό,τι το έκανε σε μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής ο Ταρεμί. Πριν από το ματς με τη Γιουβέντους, είχε σημειωθεί το σούπερ ντέρμπι του Μιλάνο με τους «ροσονέρι». Και μπορεί να πανηγυρίστηκε έξαλλα η ισοφάριση στο τελικό 1-1 με τον Ντε Φράι στο 90’+3’, αλλά και τότε είχαν σημειωθεί δοκάρια, χαμένες ευκαιρίες, πέναλτι που δεν δόθηκε…



Στον τελικό του Super Cup το στόρι είναι γνωστό και ίσως ακόμα «πληγώνει» την Ίντερ. Από το 2-0 που μάλιστα έμοιαζε εύκολο, ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο οδήγησε τη δική του Μίλαν – μόλις στο δεύτερο παιχνίδι της θητείας του στον πάγκο – σε μεγάλη ανατροπή και το τελικό 3-2 μέχρι την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας, με τους Ερναντές, Πούλισικ και Έιμπραχαμ. Κι αν ήταν αξιοθαύμαστος ο τρόπος της αντίδρασης των «ροσονέρι», επρόκειτο για κάτι που «έσκασε» πάλι αναπάντεχα για την Ίντερ.

Δοκάρι του Ντιμάρκο, χαμένο πέναλτι του Τσαλχάνογλου, ευκαιρίες, πίεση, αλλά και πάλι «στραβό» αποτέλεσμα για το κλαμπ του Μιλάνο στο εντός έδρας παιχνίδι με τη Νάπολι (1-1). Οι πρωτοπόροι ήταν πολύ τυχεροί που είχαν πάρει κάτι από την αναμέτρηση του «Μεάτσα», με σκόρερ, ποιον άλλον, τον Σκοτ ΜακΤόμινεϊ.

Ακόμα πιο πίσω υπάρχει το θεότρελο 4-4 με τη Γιουβέντους που τελικά φέτος ζόρισε πολύ την Ίντερ. Ήταν η βραδιά που ο Γιλντίζ το πήρε πάνω του, τιμώρησε τις απροσεξίες των Μιλανέζων και η αλήθεια είναι πως συνείσφερε σε ένα μαγικό ντέρμπι με δυο ανατροπές.

Η ομάδα του Ιντζάγκι έπρεπε να κοιταχτεί στον καθρέφτη μετά από εκείνο το παιχνίδι, όπου το εις βάρος της 2-1 του 26ου λεπτού είχε γίνει 4-2 υπέρ της μέχρι το 53’, αλλά τελικά έχασε δυο βαθμούς στο τελευταίο 20λεπτο. Και με το 2-1 της Μίλαν στο πρώτο ντέρμπι της σεζόν, με την κεφαλιά τουστο 89’, η Ίντερ ξέρει πλέον γιατί κυνηγάει την κορυφή και δεν βρίσκεται εκείνη να σέρνει τον χορό, τον οποίο ανέλπιστα έχει αναλάβει η Νάπολι…

