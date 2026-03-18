A Bola: «Παρακολουθεί στενά τον Μουζακίτη η Πόρτο»

Μια ακόμα ευρωπαϊκή ομάδα παρουσιάζεται ως ενδιαφερόμενη για τον Χρήστο Μουζακίτη.

Με το νεαρό χαφ του Ολυμπιακού να έχει τραβήξει το βλέμμα πολλών ξένων συλλόγων, η «A Bola» συμπεριέλαβε σε αυτούς και την Πόρτο.

Σύμφωνα με την πορτογαλική εφημερίδα, οι «δράκοι» παρακολουθούν στενά τον άσο των Πειραιωτών.

Παρόλα αυτά στο δημοσίευμα τονίζεται πως στην παρούσα φάση δεν έχει γίνει κάποια κρούση προς τον Ολυμπιακό ή τον ίδιο τον παίκτη.

Και πέραν αυτού, υπογραμμίζεται ότι μια ενδεχόμενη κίνηση θα είχε δυσκολίες, αφού ο Βαγγέλης Μαρινάκης χαρακτηρίζεται ως «σκληρός διαπραγματευτής».

