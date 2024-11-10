Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Χαράλαμπος Πιτσώλης νικητής του 41ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας - Βίντεο

Ο Χαράλαμπος Πιτσώλης τερμάτισε πρώτος με χρόνο 2 ώρες, 18 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα - Δεύτερος ο Παναγιώτης Καραΐσκος, με 2:19:50.

41ο Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας: Ο Χαράλαμπος Πιτσώλης πρώτος

Ο Χαράλαμπος Πιτσώλης τερμάτισε πρώτος στο Καλλιμάρμαρο στον 41ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, με χρόνο 2 ώρες, 18 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα,  ξεκινώντας στις 9 το πρωί από τον Μαραθώνα.

Αμέσως μετά τον τερματισμό, ο Έλληνας δρομέας, δέχθηκε μία μεγάλη αγκαλιά από τη σύζυγο και το μωρό τους.

Ο Κενυάτης Έντουιν Κίπροπ Κίπτο τερμάτισε πέρυσι πρώτος, καθώς έκανε νέο ρεκόρ με χρόνο 2:10.34. 

κιπτο

Δεύτερος ο Παναγιώτης Καραΐσκος, ο περυσινός 1ο Έλληνας Μαραθωνοδρόμος, με 2:19:50.

Μόλις τερμάτισε ο Καραϊσκος έσπευσε να... υποκλιθεί στον Πιστώλη.

Στην παρέα του βάθρου, προστέθηκε λίγο αργότερα και ο Γιώργος Μπενής (2:21.40), ο οποίος άφησε στην 4η θέση τον Κωνσταντίνο Σταμούλη (2:22:49) και τον Ολλανδό, Φρικ Βαν ντε Βερντ (2:24:49). 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μαραθώνιος Αθήνα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark