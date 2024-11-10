Οσμάν: High Risk, High Reward για τον Παναθηναϊκό

Στο αιώνιο ντέρμπι του Παναθηναϊκού κόντρα στον Ολυμπιακό, ο Οσμάν πραγματοποίησε μια αξιόλογη εμφάνιση με 11 πόντους, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο, αποδεικνύοντας πως, παιχνίδι με το παιχνίδι, μπορεί να αποδώσει θετικά. Μέχρι στιγμής, τα στατιστικά του είναι ικανοποιητικά, όμως η αμυντική του παρουσία αποτελεί ακόμα αδυναμία, κάτι που δυσκολεύει τον προπονητή, Εργκίν Αταμάν, στο να τον αξιοποιεί ευέλικτα.

Το πρόβλημα είναι ότι τόσο ο Οσμάν όσο και ο Γιουρτσεβέν αποτελούν ακόμα αμυντικές αδυναμίες (liability), γεγονός που δυσκολεύει τις επιλογές του Αταμάν στα ροτέισιον. Ο Οσμάν δεν μπορεί να παραμείνει στο παρκέ χωρίς την υποστήριξη του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ δίπλα του, κάτι που περιορίζει την ευελιξία στους συνδυασμούς παικτών και τα σχήματα της ομάδας.

Πηγή: skai.gr

