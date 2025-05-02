Εκδήλωση με θέμα «Η απο-ανθρακοποίηση της ναυτιλίας και ο ρόλος των λιμένων στην περιοχή της Αδριατικής - Ιονίου», πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας της Πρωτοβουλίας Αδριατικής - Ιονίου (ΠΑΙ) για την περίοδο 2024-2025.

Την εκδήλωση χαιρέτησε μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Στέφανος Γκίκας, ενώ παρέμβαση πραγματοποίησε και εκπρόσωπος της Γραμματείας της Πρωτοβουλίας.

Η ημερίδα διεξήχθη σε υβριδική μορφή και συγκέντρωσε το ενδιαφέρον άνω των 50 συμμετεχόντων από ναυτιλιακές διοικήσεις, φορείς της ναυτιλίας, τη λιμενική και τη βιομηχανία καυσίμων, καθώς και από τον ακαδημαϊκό χώρο. Η συζήτηση οργανώθηκε σε τρεις θεματικές ενότητες, με επίκεντρο τις προκλήσεις και ευκαιρίες της πράσινης μετάβασης στη ναυτιλία μικρών αποστάσεων, τον κομβικό ρόλο των λιμένων στη διαδικασία απο-ανθρακοποίησης και την ανάγκη ενίσχυσης της περιφερειακής συνεργασίας.

Στην εκδήλωση αναδείχθηκε η κοινή δέσμευση των εμπλεκόμενων φορέων της περιοχής στην προώθηση μιας πιο πράσινης, ανθεκτικής και ανταγωνιστικής ναυτιλίας.

Επισημάνθηκε επίσης η ανάγκη για την περαιτέρω ανάπτυξη περιφερειακών συνεργειών και σχημάτων, με στόχο την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης του ναυτιλιακού τομέα και την ευθυγράμμιση με τα ορόσημα και τους στόχους που έχει θέσει ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO), για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προώθηση τεχνολογικής καινοτομίας, στην υιοθέτηση εναλλακτικών καυσίμων από τα πλοία, στην αναγκαιότητα πραγματοποίησης επενδύσεων σε κατάλληλες λιμενικές υποδομές, στην αναγκαιότητα διαθεσιμότητας εναλλακτικών καυσίμων, καθώς στο υψηλό κόστος υλοποίησης των αναγκαίων επενδύσεων.

Οι συμμετέχοντες ανέδειξαν ότι η διαμόρφωση ενός βιώσιμου μέλλοντος για τη ναυτιλιακή και λιμενική Βιομηχανία στην περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου, είναι συνυφασμένη με την ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας, την υιοθέτηση κοινών στρατηγικών και την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων.

Την εκδήλωση έκλεισε με καταληκτικές παρατηρήσεις ο Α' Υπαρχηγός του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Αντιναύαρχος Λ.Σ., Χρήστος Κοντορουχάς. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους τους συμμετέχοντες και επαναβεβαιώνει τη βούλησή του να συνεχίσει να στηρίζει πρωτοβουλίες που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη του ναυτιλιακού και λιμενικού τομέα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

