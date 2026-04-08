Επιφυλακτική η Maersk αναφορικά με τη ναυτιλία στo Στενό του Ορμούζ

Η Maersk δήλωσε σήμερα ότι η κατάπαυση πυρός μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν θα μπορούσε να ανοίξει κάποιες ευκαιρίες για σκάφη στο Στενό του Ορμούζ, αλλά δεν παρέχει ακόμα αρκετή βεβαιότητα για την ασφάλεια προκειμένου να αποκατασταθούν οι κανονικές δραστηριότητες.

«Σε αυτή τη φάση, ακολουθούμε επιφυλακτική προσέγγιση και δεν κάνουμε αλλαγές σε συγκεκριμένες υπηρεσίες», δήλωσε ο δανέζικος ναυτιλιακός όμιλος σε δήλωσή του προς το Reuters.

Ο πόλεμος που ξεκίνησε με αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν τον Φεβρουάριο, συνεχίστηκε με ιρανικές επιθέσεις σε όλη την περιοχή και με το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, που παρέλυσε σχεδόν την ναυσιπλοΐα στον Κόλπο, πλήττοντας τις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες.

Η Maersk, ένας από τους μεγαλύτερους στον κόσμο ναυτιλιακούς ομίλους μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, ανέστειλε τον περασμένο μήνα τις κρατήσεις φορτίων για πολλά λιμάνια στην περιοχή του Κόλπου και προχώρησε σε επιβολή έκτακτων επιναύλων σε όλο τον κόσμο για να αντισταθμίσει την αύξηση του κόστους των καυσίμων.

«Η κατάπαυση πυρός ίσως δημιουργήσει ευκαιρίες διαμετακόμισης, αλλά δεν προσφέρει ακόμα πλήρη βεβαιότητα για τη ναυτιλία και χρειάζεται να κατανοήσουμε όλες τις πιθανές συνθήκες που συνδέονται με αυτό», δήλωσε η Maersk.

«Η όποια απόφαση για διέλευση του Στενού του Ορμούζ θα βασιστεί σε συνεχείς αξιολογήσεις κινδύνου, στη στενή παρακολούθηση της κατάστασης ασφαλείας και στις οδηγίες από τις αρμόδιες αρχές και εταίρους», δήλωσε η εταιρία.

«Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και να παρέχουμε ενημερώσεις όσο αποσαφηνίζονται ζητήματα τις επόμενες ώρες και ημέρες».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.