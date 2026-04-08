Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΙΜΟ), μια υπηρεσία του ΟΗΕ για την ασφάλεια στη θάλασσα, δήλωσε σήμερα ότι εργάζεται για έναν μηχανισμό προκειμένου να διασφαλιστεί η «ασφάλεια της διέλευσης» μέσω του Στενού του Ορμούζ, που είχε σχεδόν διακοπεί πλήρως από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Εργάζομαι ήδη με τις ενδιαφερόμενες πλευρές για την εφαρμογή ενός κατάλληλου μηχανισμού προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια της διέλευσης των πλοίων από το στενό του Ορμούζ», ανέφερε ο γενικός διευθυντής του IMO σε δήλωση που διαβιβάστηκε προς το Γαλλικό Πρακτορείο.

«Η προτεραιότητα στο εξής είναι να απομακρυνθούν τα πλοία (από τον Κόλπο) με εγγύηση για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας», πρόσθεσε. Η δήλωση αυτή έγινε μετά την ανακοίνωση κατάπαυσης του πυρός για δύο εβδομάδες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

Η Τεχεράνη αποδέχθηκε «ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ, ΑΜΕΣΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣ ΑΝΟΙΓΜΑ του Στενού του Ορμούζ», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε μήνυμα που δημοσιοποίησε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί επιβεβαίωσε πως η Τεχεράνη θα εγγυηθεί τις διελεύσεις με ασφάλεια από τα στενά του Ορμούζ, απ' όπου διερχόταν πριν από τον πόλεμο περίπου το 20% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και αερίου.

«Τα πλοία που έχουν αποκλειστεί στον Περσικό Κόλπο ελπίζουν ότι θα φύγουν όταν θα είναι ασφαλές να το κάνουν», εκτίμησε ο Γιάκομπ Λάρσεν, αξιωματούχος ασφαλείας του BIMCO (Baltic and International Maritime Council), μίας από τις μεγαλύτερες διεθνείς ναυτιλιακές ενώσεις που εκπροσωπούν τους εφοπλιστές.

«Η αποχώρηση από τον Περσικό Κόλπο χωρίς προηγούμενο συντονισμό με τις ΗΠΑ και το Ιράν θα συνεπαγόταν αυξημένους κινδύνους και δεν συνίσταται», υπογράμμισε.

Ο IMO είχε εκτιμήσει προηγουμένως ότι 20.000 ναυτικοί, που επιβαίνουν σε περίπου 3.000 πλοία διαφόρων τύπων, έχουν αποκλειστεί στον Κόλπο. Η απομάκρυνσή τους ενδέχεται ως εκ τούτου να πάρει χρόνο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

