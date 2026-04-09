Μελόνι: Η Ιταλία εργάζεται για την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στο Ορμούζ

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε σήμερα ότι η αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ είναι ζωτικού συμφέροντος για τη χώρα της και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ υποσχέθηκε να εργασθεί με εταίρους για να επιτύχει αυτό το στόχο.

Μετά τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις, το Ιράν περιόρισε την κυκλοφορία μέσω των στενών ώστε να ασκήσει πίεση στους εχθρούς του, σε μια κίνηση που προκάλεσε άνοδο των τιμών της ενέργειας, καθώς περίπου το ένα πέμπτο του πετρελαίου και του αερίου στο κόσμο διέρχεται απ' αυτή τη στενή θαλάσσια οδό.

Στο πλαίσιο των προτάσεών της για τον τερματισμό του πολέμου, η Τεχεράνη θέλει να επιβάλει τέλη στα πλοία για να περνούν τα στενά του Ορμούζ.

«Αν το Ιράν κατάφερνε να αποκτήσει την εξουσία να επιβάλλει πρόσθετους δασμούς για τις διελεύσεις μέσω του Στενού, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε οικονομικές συνέπειες και σε αλλαγές στις εμπορικές ροές», δήλωσε η Μελόνι σε ομιλία της στην κάτω βουλή του ιταλικού κοινοβουλίου.

«Εργαζόμαστε ήδη μαζί με τον υπό το Ηνωμένο Βασίλειο συνασπισμό για το Στενό του Ορμούζ, που περιλαμβάνει περισσότερες από 30 χώρες, για να προσπαθήσουμε να οικοδομήσουμε συνθήκες ασφαλείας που να επιτρέπουν την πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και των προμηθειών», πρόσθεσε.

Ωστόσο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ματέο Σαλβίνι δήλωσε χθες, Τετάρτη, ότι η Ιταλία δεν θα στείλει πλοία για να περιπολούν στην περιοχή, αν δεν υπάρξει σχετική εντολή των Ηνωμένων Εθνών.

Η Μελόνι καταδίκασε όλες τις παραβιάσεις της συμφωνίας εκεχειρίας δύο εβδομάδων που συνήφθη νωρίτερα αυτή την εβδομάδα μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Η ίδια κάλεσε επίσης το Ισραήλ να τερματίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Λίβανο και, καθώς αντιπολιτευόμενα κόμματα την κατηγορούν ότι είναι υπερβολικά κοντά στον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε την αντίθεσή της στην απόφαση των ΗΠΑ να επιτεθούν στο Ιράν.

«Φθάσαμε ένα βήμα πριν από το σημείο χωρίς επιστροφή, αλλά τώρα βρισκόμαστε μπροστά σε μια εύθραυστη προοπτική ειρήνης την οποία πρέπει να επιδιώξουμε με αποφασιστικότητα», δήλωσε η Μελόνι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

