UKMTO: Πλοίο δέχθηκε επίθεση στα ανοιχτά των ιρανικών ακτών

Ένα πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου που έπλεε κοντά στις ιρανικές ακτές ανέφερε ότι δέχθηκε «επίθεση από πολλά μικρά σκάφη», ανακοίνωσε το απόγευμα της Κυριακής η Υπηρεσία Ναυτιλιακού Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO).

Το περιστατικό αναφέρθηκε γύρω στις 11:30 π.μ. UTC (7:30 π.μ. ET - 2:30 μ.μ. ώρα Ελλάδας) το πρωί, ανέφερε η UKMTO στην προειδοποίησή της, προσθέτοντας ότι η επίθεση έλαβε χώρα περίπου 11 ναυτικά μίλια δυτικά του Σιρίκ, στο Ιράν.

Το πλήρωμα του πλοίου είναι ασφαλές και δεν αναφέρθηκαν περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την επίθεση, ανέφερε η UKMTO. Η Υπηρεσία δεν διευκρίνισε σε ποια χώρα ανήκει το νηολογημένο το πλοίο.

Πηγή: skai.gr

