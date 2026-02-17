Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Σύμφωνα με το σχέδιο, η επιβολή τέλους 1 σεντ ανά κιλό σε πλοία ξένης κατασκευής θα αποφέρει περίπου 66 δισ. δολάρια σε έσοδα σε δέκα χρόνια, ενώ τέλος 25 σεντ ανά κιλό θα αποφέρει σχεδόν 1,5 τρισ. δολάρια

Το σχέδιο στοχεύει επίσης στην αύξηση του στόλου εμπορικών πλοίων που δραστηριοποιούνται διεθνώς υπό αμερικανική σημαία, ώστε οι ΗΠΑ να ανταγωνιστούν την Κίνα

Το Διεθνές Ναυτιλιακό Επιμελητήριο παραμένει αντίθετο σε οποιαδήποτε προτεινόμενα λιμενικά τέλη, συμπεριλαμβανομένου του προτεινόμενου καθολικού τέλους υποδομής ή ασφάλειας

Του Βασίλη Καλτσά

Σχεδόν ένα χρόνο αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Trump) κάλεσε για αναζωογόνηση της ναυπηγικής βιομηχανίας, ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε ένα λεπτομερές Ναυτιλιακό Σχέδιο Δράσης που επικεντρώνεται στην αντιστροφή δεκαετιών παρακμής της ναυπηγικής βιομηχανίας στις ΗΠΑ και στην αποκατάσταση της ναυτιλιακής ικανότητας της χώρας ώστε να καλύπτει στόχους εθνικής ασφάλειας και οικονομίας.

Σύμφωνα με το «America’s Maritime Action Plan» θα επιβάλλεται καθολικό τέλος σε πλοία ξένης κατασκευής τα οποία εισέρχονται σε λιμένες των ΗΠΑ.

Το σχέδιο προτείνει καθολικό τέλος υποδομών ή ασφάλειας σε όλα τα εμπορικά πλοία ξένης κατασκευής που καταπλέουν σε λιμένες των ΗΠΑ, το οποίο θα υπολογίζεται με βάση το βάρος του εισαγόμενου φορτίου που μεταφέρει το πλοίο, σημειώνει το Shipping Telegraph.

Σύμφωνα με το σχέδιο, η επιβολή τέλους 1 σεντ ανά κιλό σε πλοία ξένης κατασκευής θα αποφέρει περίπου 66 δισ. δολάρια σε έσοδα σε δέκα χρόνια, ενώ τέλος 25 σεντ ανά κιλό θα αποφέρει σχεδόν 1,5 τρισ. δολάρια, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για το Ταμείο Ναυτιλιακής Ασφάλειας.

Το Ταμείο Ναυτιλιακής Ασφάλειας (MSTF) θα παρέχει μια ειδική, υποχρεωτική ροή χρηματοδότησης για την υποστήριξη προγραμμάτων που ενισχύουν την αμερικανική ναυτιλιακή βιομηχανία και το εμπορικό ναυτικό.

Τα εμπορεύματα που εισέρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω χερσαίων σημείων εισόδου θα υπόκεινται σε έναν μικρό φόρο (0,125% της αξίας των εμπορευμάτων), σύμφωνα με το σχέδιο.

Στόχος η Κίνα

Το σχέδιο στοχεύει επίσης στην αύξηση του στόλου εμπορικών πλοίων που δραστηριοποιούνται διεθνώς υπό αμερικανική σημαία, ώστε οι ΗΠΑ να ανταγωνιστούν την Κίνα στους τομείς της ναυτιλίας, των logistics και της ναυπηγικής βιομηχανίας με σκοπό την κυριαρχία και ανάπτυξη στρατηγικής για την ασφάλεια των αρκτικών θαλάσσιων οδών.

Το Maritime Action Plan προσφέρει συνολικά έναν οδικό χάρτη για την αναβίωση της αμερικανικής ναυπηγικής βιομηχανίας, η οποία υστερεί σημαντικά έναντι της Κίνας και άλλων χωρών.

Σύμφωνα με το σχέδιο, πρέπει να ληφθούν μέτρα για την προώθηση της χρήσης πλοίων που έχουν κατασκευαστεί στις ΗΠΑ, φέρουν αμερικανική σημαία και επανδρώνονται από αμερικανικά πληρώματα.

Μετασχηματισμός της ναυπηγικής βιομηχανίας

Οι προτεινόμενες ενέργειες περιλαμβάνουν επίσης μετασχηματισμό της ναυπηγικής βιομηχανίας, των επισκευών και των λιμενικών υποδομών μέσω επενδύσεων σε δεξαμενές ξηρού φορτίου, γερανούς βαρέων ανυψώσεων και γερανογέφυρες, γραμμές πάνελ και αυτοματοποιημένα συστήματα διακίνησης υλικών.

Προτείνεται επίσης η δημιουργία Στρατηγικού Εμπορικού Στόλου (SCF). «Τα πλοία του SCF θα λαμβάνουν οικονομική υποστήριξη τόσο για την κατασκευή όσο και για τη λειτουργία, εξισώνοντας τους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των ΗΠΑ και της επιδοτούμενης ξένης ανταγωνιστικότητας», αναφέρεται στο σχέδιο.

Το σχέδιο προτείνει μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση και εκσυγχρονισμό του ομοσπονδιακού προγράμματος χρηματοδότησης πλοίων, αύξηση χρηματοδότησης και κινήτρων, επέκταση της χρηματοδότησης βελτιώσεων ναυπηγείων, δημιουργία νέου προγράμματος επιχορηγήσεων για έργα που αυξάνουν τη δυναμικότητα και αποδοτικότητα των αμερικανικών ναυπηγείων κάθε μεγέθους και αύξηση της χρηματοδότησης των υφιστάμενων προγραμμάτων της Maritime Administration (MARAD) που στηρίζουν επενδύσεις σε ναυπηγεία.

Συνιστάται η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός των ομοσπονδιακών χρηματοδοτικών και φορολογικών κινήτρων ώστε να μειωθεί το κόστος μετά φόρων για την κατασκευή πλοίων και τις επενδύσεις σε ναυπηγεία, καθώς και η δημιουργία ειδικών πιστωτικών ή δανειακών προγραμμάτων για μεγάλα έργα.

Με μόλις 66 ναυπηγεία συνολικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν διαθέτουν την απαραίτητη ικανότητα για την κλιμάκωση της εγχώριας ναυπηγικής βιομηχανίας στον ρυθμό που απαιτούν οι εθνικές προτεραιότητες.

Οι στρατηγικοί ανταγωνιστές, εν τω μεταξύ, κυριαρχούν στην αγορά και κατασκευάζουν πλοία με κλάσμα του κόστους της αμερικανικής παραγωγής.

Πρόσφατα δεδομένα δείχνουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατασκευάζουν λιγότερο από το 1% των εμπορικών πλοίων παγκοσμίως.

Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου το Διεθνές Ναυτιλιακό Επιμελητήριο

Το Διεθνές Ναυτιλιακό Επιμελητήριο (ICS) αναγνωρίζει το Σχέδιο Δράσης για τη Ναυτιλία της κυβέρνησης των ΗΠΑ και τη δηλωμένη θέση της για την αναζωογόνηση και επέκταση της εγχώριας ναυπηγικής και ναυτιλιακής ικανότητας στις Ηνωμένες Πολιτείες, σημειώνεται σε ανακοίνωση του ICS.

Το ICS υποστηρίζει τον στόχο της αύξησης της ναυπηγικής ικανότητας των ΗΠΑ και της ενίσχυσης της ναυπηγικής βιομηχανίας των Ηνωμένων Πολιτειών μέσω πολιτικών που ενθαρρύνουν τις επενδύσεις, καθώς η πρόσθετη εμπορική χωρητικότητα ενισχύεται.

Ωστόσο, το ICS παραμένει αντίθετο σε οποιαδήποτε προτεινόμενα λιμενικά τέλη, συμπεριλαμβανομένου του προτεινόμενου καθολικού τέλους υποδομής ή ασφάλειας σε εμπορικά πλοία ξένης κατασκευής που καταπλέουν σε λιμάνια των ΗΠΑ.

Η επιβολή τελών με βάση το βάρος της εισαγόμενης χωρητικότητας, σε επίπεδα που κυμαίνονται από 1 σεντ ανά κιλό έως 25 σεντς ανά κιλό, θα αποτελούσε σημαντικό πρόσθετο κόστος για τις θαλάσσιες μεταφορές. Τέτοια μέτρα ενέχουν τον κίνδυνο στρέβλωσης του εμπορίου, αύξησης του κόστους για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ, διατάραξης της ομαλής ροής του παγκόσμιου εμπορίου και θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν αντίποινα.

Το ICS υποστηρίζει σθεναρά το ελεύθερο, αποτελεσματικό και χωρίς περιττά εμπόδια εμπόριο. Η παγκόσμια φύση των θαλάσσιων μεταφορών απαιτεί πολιτικές λύσεις που συντονίζονται προσεκτικά και αποφεύγουν τις ακούσιες συνέπειες για τις αλυσίδες εφοδιασμού και την οικονομική σταθερότητα.

Το Διεθνές Ναυτιλιακό Επιμελητήριο παραμένει προσηλωμένο στην εποικοδομητική συνεργασία με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, καθώς και με διεθνείς εταίρους, για την υποστήριξη πολιτικών που ενισχύουν τις θαλάσσιες μεταφορές, διασφαλίζοντας παράλληλα την αποτελεσματικότητα και την ακεραιότητα του παγκόσμιου εμπορίου, καταλήγει η ανακοίνωση του ΙCS.

Πηγή: skai.gr

