Ακυβέρνητο, λόγω δυσλειτουργίας στους πίνακες διανομής ηλεκτρικού ρεύματος, παρέμεινε σήμερα κατά τις πρωινές ώρες, κρουαζιερόπλοιο με σημαία Μάλτας, κατά τη διαδικασία εισόδου του στο κεντρικό λιμάνι του Πειραιά.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, στο σημείο έσπευσαν άμεσα τέσσερα ρυμουλκά, τα οποία παρείχαν συνδρομή στο πλοίο, με αποτέλεσμα αυτό να προσδέσει με ασφάλεια στο λιμάνι.

Στο κρουαζιερόπλοιο επέβαιναν συνολικά 2.109 επιβάτες και 946 μέλη πληρώματος. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά απαγορεύτηκε προσωρινά ο απόπλους του πλοίου, έως ότου αποκατασταθεί η βλάβη και προσκομιστεί πιστοποιητικό καλής αξιοπλοΐας από τον παρακολουθούντα νηογνώμονα.

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ενώ οι επιβάτες παραμένουν εντός του πλοίου μέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούμενων τεχνικών ελέγχων.

