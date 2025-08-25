Η Τουρκία στρέφει πλέον την προσοχή της σε εγχώριους επενδυτές, έπειτα από την κατάρρευση των συνομιλιών με την AD Ports Group των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για την παραχώρηση των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης του λιμανιού της Σμύνρης, πριν από έξι μήνες, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

«Έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο στις συνομιλίες με μερικούς Τούρκους επιχειρηματίες, οι οποίοι ενδέχεται να έχουν ξένους εταίρους για τη λειτουργία του λιμανιού Αλσαντζάκ στη Σμύρνη», δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών, Αμπντουλκαντίρ Ουραλόγλου, σε συνέντευξή του στο Bloomberg. «Εξετάζουμε τόσο την επένδυση όσο και τη λειτουργία του για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα», πρόσθεσε, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην ανατολική πόλη Ιγκντίρ την Παρασκευή, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Το λιμάνι του Αλσαντζάκ μπορεί να υποδεχθεί περίπου 4.000 πλοία ετησίως και να διαχειριστεί το ισοδύναμο περίπου 1,2 εκατομμυρίων εμπορευματοκιβωτίων (TEU), σύμφωνα με την TCDD, την εθνική σιδηροδρομική αρχή που έχει την ευθύνη της λειτουργίας του.

Η Τουρκία είχε ξεκινήσει νωρίτερα διαπραγματεύσεις για την πώληση στην AD Ports Group, που ελέγχεται από το κρατικό επενδυτικό ταμείο του Άμπου Ντάμπι (ADQ), μετά τη συμφωνία του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν το 2023 για επενδύσεις ύψους 51 δισ. δολαρίων από τα ΗΑΕ στην Τουρκία. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, έχουν ολοκληρωθεί ελάχιστες συμφωνίες.

Το λιμάνι ανήκει στο κρατικό επενδυτικό ταμείο της Τουρκίας από το 2017 και λειτουργεί από την TCDD. Είχε προγραμματιστεί να ιδιωτικοποιηθεί το 2004 και να βγει σε διαγωνισμό το 2007. Τότε, μια ομάδα επενδυτών, στην οποία συμμετείχαν η Hutchison Port Holdings και η τουρκική Global Yatirim Holding, υπέβαλε την υψηλότερη προσφορά, ύψους 1,28 δισ. δολαρίων, αλλά τη συμφωνία μπλόκαρε δικαστική απόφαση και το κονσόρτσιουμ αποχώρησε.

Ο Ουραλόγλου πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση εργάζεται επίσης σε σχέδια για την ενσωμάτωση του λιμανιού Τσανταρλί, που βρίσκεται περίπου 40 ναυτικά μίλια βόρεια της Σμύρνης, με τις γειτονικές βιομηχανικές υποδομές και τα ναυπηγεία.



Πηγή: skai.gr

