Βόρεια Θάλασσα: Η πλοιοκτήτρια εταιρεία διαψεύδει ότι το φορτηγό πλοίο μετέφερε τοξική ουσία

Η πλοιοκτήτρια εταιρεία του φορτηγού πλοίου Solong που προσέκρουσε στο τάνκερ Stena Immaculate στη Βόρεια Θάλασσα διέψευσε την Τετάρτη ότι μετέφερε την τοξική ουσία κυανιούχο νάτριο.

Δεν υπάρχουν δοχεία στο σκάφος φορτωμένα με κυανιούχο νάτριο τονίζεται. Παρακολουθούνται τέσσερα άδεια δοχεία που προηγουμένως περιείχαν το χημικό διευκρινίζεται.

Το Solong μεταφέρει 15 δοχεία κυανιούχου νατρίου, μια τοξική χημική ουσία που χρησιμοποιείται κυρίως στην εξόρυξη χρυσού και άγνωστη ποσότητα αλκοόλης, σημείωνε αναφορά από τον πάροχο ναυτιλιακών δεδομένων Lloyd's List Intelligence.

«Και τα δύο πλοία υπέστησαν σημαντικές ζημιές από τη σύγκρουση και την επακόλουθη πυρκαγιά» ανέφερε τη Δευτέρα η Ernst Russ, η ναυτιλιακή εταιρεία που εδρεύει στο Αμβούργο της Γερμανίας. Αγνοείται ένας ναυτικός του Solong.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.