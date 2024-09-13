Τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί και τα μέτρα που έχουν δρομολογηθεί από το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιμένων και επιβατών, ανέδειξε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Χρήστος Στυλιανίδης στη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΠΕΝ) Παναγιώτη Γιγή και την Γενική Γραμματέα της Ένωσης Ελένη Παπαδοπούλου.

Στη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κ. Στυλιανίδης επανέλαβε ότι τα θέματα ασφάλειας είναι ύψιστη προτεραιότητα της κυβέρνησης και επαναβεβαίωσε τη βούληση του ιδίου και του Υπουργείου για συνέχιση και ενίσχυση της εποικοδομητικής συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου και της ΠΕΠΕΝ. Υπογράμμισε, ταυτόχρονα, ότι οι εκθέσεις και οι προτάσεις της Ένωσης λαμβάνονται πάντα υπόψη και είναι βοηθητικές στην προσπάθεια του Υπουργείου για αναβάθμιση της ασφάλειας στη θάλασσα. Ζήτησε, δε, την περαιτέρω συνδρομή της ΠΕΠΕΝ στην προσπάθεια αυτή.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν οι πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί μέχρι τώρα δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη του Συστήματος Χρονοθυρίδων Θαλάσσιων Λιμένων, (Sea Ports Time Slots System) με ένα Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα παρακολούθησης και χρήσης, στην προσαρμογή των υπόχρεων λιμένων στον Διεθνή Κώδικα ISPS, στην αναβάθμιση των λιμενικών εγκαταστάσεων (επεκτάσεις και αποκαταστάσεις ζημιών λιμένων, ανακατασκευές κρηπιδωμάτων και επισκευές προβλητών, επαναφορά λειτουργικών βαθών κ.α.) και στην ανανέωση του ακτοπλοϊκού στόλου.

Στη συνάντηση με τους εκπροσώπους της ΠΕΠΕΝ συμμετείχε και ο Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων κ. Ευάγγελος Κυριαζόπουλος καθώς και υψηλόβαθμοι υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου και του Λιμενικού Σώματος-Ελληνική Ακτοφυλακή.



Πηγή: skai.gr

