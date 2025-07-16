Ιράν: Κατάσχεσε ξένο δεξαμενόπλοιο για λαθρεμπόριο καυσίμων

Ένα ξένο δεξαμενόπλοιο κατασχέθηκε από το Ιράν στον Κόλπο του Ομάν για λαθρεμπόριο 2 εκατομμυρίων λίτρων καυσίμων, ανακοίνωσε την Τετάρτη ο πρόεδρος του δικαστηρίου της επαρχίας Χορμοζγκάν, σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Mehr του Ιράν.

«Κατά τη διάρκεια της διαρκούς διαδικασίας παρακολούθησης και επιτήρησης ύποπτων κινήσεων λαθρεμπορίου καυσίμων στον Κόλπο του Ομάν, αξιωματικοί επιθεώρησαν ένα ξένο δεξαμενόπλοιο λόγω έλλειψης νόμιμων εγγράφων σχετικά με το φορτίο του και το κατάσχεσαν με την κατηγορία της μεταφοράς 2 εκατομμυρίων λίτρων λαθραίων καυσίμων», δήλωσε ο πρόεδρος του δικαστηρίου του Χορμοζγκάν, Μοτζτάμπα Γκαχρεμάνι, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Ο δικαστικός αξιωματούχος πρόσθεσε ότι 17 μέλη πληρώματος συνελήφθησαν και ότι κινήθηκε δικαστική υπόθεση στο γραφείο του εισαγγελέα της κομητείας Τζασκ. Έως στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με το όνομα του δεξαμενόπλοιου που κατασχέθηκε ή τη σημαία στην οποία είναι νηολογημένο.

Το Ιράν, το οποίο έχει μερικές από τις χαμηλότερες τιμές καυσίμων στον κόσμο λόγω των υψηλών επιδοτήσεων και της πτώσης της αξίας του εθνικού του νομίσματος, καταπολεμά το λαθρεμπόριο καυσίμων δια ξηράς προς γειτονικές χώρες και δια θαλάσσης προς αραβικά κράτη του Κόλπου.

«Οι ενέργειες των λαθρεμπόρων καυσίμων, οι οποίοι σε συντονισμό με ξένους, επιχειρούν να λεηλατήσουν τον εθνικό πλούτο, δεν θα παραμείνουν κρυφές από τη δικαιοσύνη και η τιμωρία των δραστών, εάν αποδειχθούν τα εγκλήματά τους, θα είναι χωρίς επιείκεια», προειδοποίησε ο Γκαχρεμάνι, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

