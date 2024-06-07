"Είμαστε αρωγοί σε όλες τις προσπάθειες προκειμένου να υπάρξει επαγγελματικός προσανατολισμός στα σχολεία και ενημέρωση για τη ναυτιλία - Η προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα δεν εξαρτάται μόνο από εμάς αλλά θα δουλέψουμε με το υπουργείο Ναυτιλίας για την αναβάθμισή της" .

Αυτό τόνισε σήμερα η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Μελίνα Τραυλού στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου που δόθηκε στο πλαίσιο της ναυτιλιακής έκθεσης των Ποσειδωνίων, αναφέροντας εξάλλου ότι τα μικρά παιδιά από μικρή ηλικία θα μπορούν να αρχίσουν να καταλαβαίνουν και να αντιλαμβάνονται τι σημαίνει ναυτιλία.

Ανέφερε ότι στο συγκεκριμένο θέμα θα πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα και δεν είναι κάτι που γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη.

«Ως Έλληνες είμαστε υπερήφανοι που είμαστε πρώτη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο, ωστόσο αυτό θα πρέπει να το περάσουμε με τον καλύτερο τρόπο και στους νέους για να μπορέσουν να κατανοήσουν το ναυτικό επάγγελμα και τις μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης που έχει» προσθέτοντας ότι σήμερα «ένας νέος άνθρωπος στα 28 του χρόνια που μπορεί να είναι και πλοίαρχος έχει απολαβές άνω των 10.000 ευρώ το μήνα και αυτό θα πρέπει να μεταφερθεί επικοινωνιακά καλύτερα προς την ελληνική κοινωνία.»

Ψηφιακό νηολόγιο

Ως το πρώτο θετικό βήμα χαρακτήρισε η πρόεδρος της ΕΕΕ την εφαρμογή του ψηφιακού νηολογίου "niologio.gov.gr" από το υπουργείο Ναυτιλίας

"Η ψηφιακή διαδικασία δούλεψε και μάλιστα σε δικό μας πλοία" είπε η κ.Τραυλού αναφέροντας ωστόσο ότι θα πρέπει να γίνουν ακόμη και άλλα βήματα προκειμένου να δούμε περισσότερα πλοία στην ελληνική σημαία.

" Ότι ξεκινάμε με τον εκσυγχρονισμό του νηολογίου είναι μια ουσιαστική διευκόλυνση στις ναυτιλιακές εταιρείες και στον τρόπο που κινείται η ναυτιλία" υπογράμμισε η ίδια.

Απανθρακοποίηση-Πράσινη μετάβαση

Ο ναυτιλιακός κλάδος έχει κάνει σημαντικά βήματα για να μειώσει το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα αλλά το θέμα της απανθρακοποίησης είναι κάτι που δεν εξαρτάται από τους πλοιοκτήτες αφού οι ίδιοι δεν παράγουν ενέργεια και καύσιμα αλλά τα αγοράζουν και τα μεταφέρουν, ενώ επενδύουν σε οποιαδήποτε νέα τεχνολογική εξέλιξη, είπε η πρόεδρος της ΕΕΕ Μελίνα Τραυλού, αναφερόμενη στο θέμα της "πράσινης μετάβασης" στη ναυτιλία.

Είπε ότι αυτή τη στιγμή η ναυτιλία είναι το πιο οικονομικό μέσο μεταφοράς, μετακινώντας σχεδόν το 90% του παγκόσμιου εμπορίου αφού 8 στα 10 πράγματα που βρίσκονται μέσα στα σπίτια μας έχουν μεταφερθεί με πλοία.

Δήλωσε ότι η "πράσινη" μετάβαση έχει υψηλό κόστος και χρειάζονται προσεκτικά βήματα καθώς είναι προς το συμφέρον της παγκόσμιας ευημερίας να συνεχίσουμε να κρατάμε το μεταφορικό κόστος σε χαμηλά επίπεδα και να μην μετακυλίεται στον τελικό καταναλωτή. Επεσήμανε ωστόσο ο ναυτιλιακός κλάδος είναι έτοιμος να ανταποκριθεί στις όποιες αλλαγές.

Για το σύστημα εμπορίας ρύπων που είναι ένας ευρωπαϊκός φόρος στη ναυτιλία, η ίδια διερωτήθηκε αν τα χρήματα που θα εισπράττονται θα μπορούν να επιστρέφουν πίσω στην έρευνα για τα νέα καύσιμα και τις νέες τεχνολογίες ή για να επιδοτείται η διαφορά τιμής μεταξύ καυσίμου και βιοκαύσιμου.

Τόνισε ότι θα πρέπει όλοι να ακούσουν τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό ΙΜΟ που είναι και ο μόνος που μπορεί να κάνει ρυθμίσεις στο πεδίο αυτό, ενώ πρόσθεσε ότι βρισκόμαστε σε μια δύσκολη μεταβατική περίοδο αλλά η ελληνική ναυτιλία θα τα καταφέρει.

Ενόψει και των Ευρωεκλογών η πρόεδρος των Ελλήνων Εφοπλιστών είπε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να καταλάβει τη στρατηγική σημασία της ναυτιλίας για την ίδια, κάτι που έχει αρχίσει ήδη να γίνεται αντιληπτό, ενώ επεσήμανε ότι οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες που διαχειρίζονται τα θέματα του ναυτιλιακού κλάδου δεν θα πρέπει να είναι διάσπαρτες και πολλές αλλά κάτω από μία ευρωπαϊκή διεύθυνση.

Γεωπολιτικές εξελίξεις

Είναι απαράδεκτο ένας κλάδος που ενώνει τον κόσμο και ουσιαστικά προσφέρει την ειρήνη και την ευημερία του πλανήτη, είτε σε χώρες με ειρήνη είτε σε εμπόλεμες περιοχές, να είναι στο στόχαστρο της οποιαδήποτε γεωπολιτικής πολιτικής κρίσης και ανυπεράσπιστος, τόνισε η πρόεδρος της ΕΕΕ σχολιάζοντας τις γεωπολιτικές εξελίξεις .Έκανε λόγο επίσης για μονομερή περιφερειακά μέτρα που λαμβάνονται και που επηρεάζουν τις τοπικές βιομηχανίες

Τέλος η κ.Μελίνα Τραυλού συνεχάρη τη διοργάνωση των Ποσειδωνίων για τη ναυτιλιακή έκθεση που όπως τόνισε έκανε φέτος ρεκόρ συμμετοχών

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

