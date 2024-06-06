Ο όμιλος ΟΝΕΧ ξεκινά γραμμή παραγωγής 30 ρυμουλκών αξίας 280 εκατ. ευρώ

«Δύο συμφωνίες που αλλάζουν τα δεδομένα της ελληνικής λιμενικής και ναυπηγικής βιομηχανίας υπεγράφησαν στο περίπτερο της ΟΝΕΧ, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που διοργάνωσε ο όμιλος στο πλαίσιο της Διεθνούς Ναυτιλιακής Έκθεσης Ποσειδώνια 2024».

Αυτό σημειώνεται σε σημερινή ανακοίνωση του ομίλου και διευκρινίζεται ότι η πρώτη συμφωνία αφορά την έναρξη γραμμής παραγωγής 30 ρυμουλκών αξίας 280 εκατ. ευρώ, με τα τουλάχιστον 20 εξ αυτών να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το 2026, όπως δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΟΝΕΧ, Πάνος Ξενοκώστας.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι «η στρατηγικής σημασίας συνεργασία του Ομίλου ΟΝΕΧ με τη Robert Allan, ηγέτιδα εταιρεία σχεδίασης ρυμουλκών διεθνώς, αλλάζει τα δεδομένα στην ελληνική αγορά, καθώς τα αποκλειστικά δικαιώματα για την ναυπήγηση συγκεκριμένης σειράς ρυμουλκών στη χώρα δίνονται στον Όμιλο ΟΝΕΧ».

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ONEX τόνισε ότι πρόκειται για μια ιστορική συμφωνία που ξεπερνά τα 280 εκατ. ευρώ και η οποία θα οδηγήσει στη δημιουργία εκατοντάδων θέσεων εργασίας όχι μόνο στα ναυπηγεία, αλλά και στις εταιρείες που θα υποστηρίξουν το όλο εγχείρημα, ενισχύοντας την εθνική οικονομία. Αναφερόμενος στο ναυπηγικό πρόγραμμα των ρυμουλκών και τη γραμμή παραγωγής που προανήγγειλε, υπογράμμισε ότι στόχος είναι η ναυπήγηση 30 σκαφών ρυμούλκησης, εκ των οποίων τουλάχιστον τα 20 να έχουν παραδοθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2026.

Η δεύτερη συμφωνία

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης υπεγράφη και δεύτερη συμφωνία μεταξύ της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων (ΕΕΝ) και της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ), με την εκπροσώπηση του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, μέσα από το εν λόγω σύμφωνο συνεργασίας οι δύο θεσμικοί φορείς δεσμεύονται να αλλάξει ουσιαστικά ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν σήμερα τα ναυπηγεία και οι λιμένες της χώρας, στοχεύοντας στη μεγαλύτερη ασφάλεια και την αναβάθμιση των υποδομών.

Όπως δήλωσε ο γενικός γραμματέας Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, το σύμφωνο συνιστά μια πολλή σημαντική συμφωνία, αφού θα συμβάλει στην ενίσχυση της ασφάλειας των λιμένων της χώρας καθώς, τα μεγέθη, η τεχνολογία και συνεπώς οι ανάγκες στους λιμένες αυξάνονται συνεχώς. Σε αυτό το πλαίσιο, συμπλήρωσε, είναι δεδομένο ότι η κατασκευή των ρυμουλκών οφείλει να ενισχυθεί. «Μέσα από τη σημερινή ιστορική συμφωνία στόχος μας είναι πέραν της ενίσχυσης των ελληνικών λιμένων και η εξαγωγική δραστηριότητα που θα συμβάλει σημαντικά στο ΑΕΠ της χώρας» κατέληξε ο ίδιος.

O πρόεδρος της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος, Αθανάσιος Λιάγκος από την πλευρά του ανέφερε ότι πριν από 3-4 χρόνια οι λιμένες ήταν μια λέξη σχετικά «άγνωστη», δεν υπήρχε σχεδόν τίποτα που να έχει να κάνει με την λιμενική βιομηχανία ή διαχείριση. Τα τελευταία χρόνια, η εξέλιξη είναι ραγδαία. Βελτιώνονται οι προδιαγραφές και η εξυπηρέτηση, υπάρχει εκπαίδευση και ανθρώπινο δυναμικό που αλλάζει ολοκληρωτικά τις συνθήκες και είμαστε εδώ να συμβάλλουμε σε αυτό το εγχείρημα.

Ως προέδρος της ΕΕΝ, ο κ. Ξενοκώστας ανέφερε ότι η συγκεκριμένη συμφωνία, είναι μια από τις πιο σημαντικές, για την ενδυνάμωση της εξωστρέφειας της χώρας μας.

Ακόμη, ο ίδιος, απευθύνοντας ευχαριστίες στο υπουργείο Ναυτιλίας, αλλά και προσωπικά στο γενικό γραμματέα Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, κ. Κυριαζόπουλο, τόνισε ότι η ναυπηγική βιομηχανία θα ακολουθεί και θα στηρίζει κάθε θεσμική αλλαγή που εκσυγχρονίζει και συμβάλλει στη βιομηχανία. Στο ίδιο πλαίσιο ευχαρίστησε την Ένωση Λιμένων και τον πρόεδρο αυτής, Αθανάσιο Λιάγκο «για την πίστη του στο εγχείρημα ότι η κατάσταση στους ελληνικούς λιμένες μπορεί να αλλάξει με ελληνικές λύσεις».

Ευχαριστίες απηύθυνε επίσης, προς την αμερικανική πρεσβεία για τη στήριξή της, τα ιδρυτικά μέλη, και το ΔΣ της ΕΕΝ, «για την εμπιστοσύνη στις μεγάλες μάχες που δόθηκαν και δίνονται για να αλλάξει η εικόνα των ελληνικών ναυπηγείων διεθνώς» όπως είπε, ενώ από τις ευχαριστίες δεν παρέλειψε τους εργαζόμενους, υπογραμμίζοντας ότι «είναι οι μεγάλοι πρωταγωνιστές στην προσπάθεια αναγέννησης και ανασύστασης της ναυπηγικής βιομηχανίας και του ευρύτερου οικοσυστήματος, κερδίζοντας καθημερινά το στοίχημα της διεθνούς ανταγωνιστικότητας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

