Οι πειρατές δεν κατάφεραν να καταλάβουν το ελληνόκτητο πλοίο ανοικτά της Σομαλίας

Μια ομάδα από πολεμικό πλοίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έφτασε στον τόπο του συμβάντος και επιβιβάστηκε στο πλοίο με τους 24 ναυτικούς του

Δεξαμενόπλοιο

Όλο το πλήρωμα του ελληνόκτητου δεξαμενόπλοιου Hellas Aphrodite, που φέρει σημαία της Μάλτας, είναι ασφαλές, αφού οι πειρατές δεν κατάφεραν να καταλάβουν το πλοίο που έπλεε ανοικτά της Σομαλίας, όπως δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος της εταιρείας ναυτικής ασφάλειας Diaplous σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Μια ομάδα από πολεμικό πλοίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έφτασε στον τόπο του συμβάντος και επιβιβάστηκε στο πλοίο με τους 24 ναυτικούς του, πρόσθεσε ένας αξιωματούχος της εταιρείας.

Οι πειρατές πιθανότατα είχαν εγκαταλείψει το πλοίο νωρίτερα, είπε ο αξιωματούχος της Diaplous.

