Ο κινεζικός ναυτιλιακός γίγαντας COSCO Shipping Lines ανέστειλε όλες τις νέες κρατήσεις φορτίων που απαιτούν προορισμούς σε λιμάνια της Μέσης Ανατολής, επικαλούμενος την κλιμάκωση των περιφερειακών συγκρούσεων και τις διαταραχές σε βασικές θαλάσσιες οδούς.

Η κίνηση αυτή επηρεάζει τις αποστολές προς λιμάνια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία, το Μπαχρέιν, το Ιράκ και το Κουβέιτ.

Η COSCO δήλωσε ότι η απόφαση προκλήθηκε από την αστάθεια στο στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ, μια ζωτικής σημασίας παγκόσμια ναυτιλιακή οδό που το Ιράν έχει απειλήσει να κλείσει εν μέσω της συνεχιζόμενης κρίσης.

Διαβάστε εδώ όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε ότι έχει «απόλυτο έλεγχο» του Στενού, μια ζωτικής σημασίας ναυτιλιακή οδό για πετρέλαιο και φυσικό αέριο, και οποιαδήποτε πλοία επιθυμούν να περάσουν από την πλωτή οδό κινδυνεύουν να υποστούν ζημιές από πυραύλους ή από ανεξέλεγκτα drones.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.