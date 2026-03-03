Κικίλιας στο Reuters: Τουλάχιστον 10 πλοία με ελληνική σημαία βρίσκονται στον Περσικό Κόλπο

Ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας κάλεσε την Τρίτη να διασφαλιστεί η προστασία της παγκόσμιας ναυσιπλοΐας και των ναυτικών, εν μέσω της «ανησυχητικής» κατάστασης, η οποία έχει αφήσει δεκάδες πλοία εγκλωβισμένα στο Στενό του Ορμούζ και στη γύρω περιοχή, λόγω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης με το Ιράν.

Η ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ παρέμεινε κλειστή για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα την Τρίτη, διακόπτοντας μια κρίσιμη θαλάσσια οδό από την οποία διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ανώτερο στέλεχος των Φρουρών της Ιρανικής Επανάστασης δήλωσε ότι το Ιράν θα ανοίξει πυρ εναντίον οποιουδήποτε πλοίου επιχειρήσει να περάσει το Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Η Ελλάδα αποτελεί κυρίαρχη δύναμη στη διεθνή ναυτιλία, καθώς ελέγχει έναν από τους μεγαλύτερους εμπορικούς στόλους στον κόσμο, σχολιάζει το πρακτορείο Reuters.

«Η κατάσταση αυτή είναι ανησυχητική και προκαλεί μεγάλη ανησυχία, και εύχομαι η παγκόσμια ναυτιλία να μένει εκτός πολεμικών συγκρούσεων», δήλωσε στο Reuters ο Βασίλης Κικίλιας, όταν ρωτήθηκε για την ασφάλεια των ναυτικών και το πώς μπορούν να προστατευθούν.

«Η παγκόσμια ναυτιλία συνδέεται άμεσα με το παγκόσμιο εμπόριο, το οποίο όλοι έχουν ανάγκη. Και φυσικά οι ναυτικοί δεν φέρουν καμία ευθύνη», πρόσθεσε ο κ. Κικίλιας.

Ανέφερε ότι τουλάχιστον 10 πλοία με ελληνική σημαία βρίσκονται στον Περσικό Κόλπο και άλλα πέντε εκτός αυτού, με τα πληρώματά τους να περιλαμβάνουν δεκάδες Έλληνες ναυτικούς. Συνολικά, περισσότερα από 325 πλοία ελληνικών συμφερόντων πλέουν στην ευρύτερη περιοχή.

Το υπουργείο ναυτιλίας έχει συμβουλεύσει τα πλοία να αποφεύγουν την περιοχή από το Σάββατο και η ασφάλεια των ναυτικών αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα, πρόσθεσε ο κ. Κικίλιας.

«Είμαστε σε επικοινωνία μαζί τους μέρα και νύχτα, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Είμαι χαρούμενος που είναι καλά, αλλά ανησυχώ, και φυσικά ανησυχούμε όλοι, επειδή η περιοχή βρίσκεται σε κίνδυνο», είπε και πρόσθεσε: «Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να προκύψουν μεγαλύτερα προβλήματα».

Η Ελλάδα ανακοίνωσε την Τρίτη ότι έχει καταρτίσει σχέδιο για την επαναπατρισμό χιλιάδων συμπατριωτών της που έχουν αποκλειστεί, αλλά η επιστροφή τους είναι δύσκολη, καθώς ο εναέριος χώρος πάνω από την περιοχή παραμένει κλειστός, καταλήγει το Reuters.

Πηγή: skai.gr

