Νέος πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος αναδείχθηκε κατά τις αρχαιρεσίες της 16ης Ιανουαρίου 2025 ο Γιώργος Σπύρου Αλεξανδράτος, θέση που κατείχε για 9 χρόνια ο Γιώργος Πατέρας ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του για προσωπικούς λόγους.

Στην κενή θέση του αντιπροέδρου εξελέγη ο Γιώργος Γαβριήλ, ενώ νέο μέλος της Διοικούσας Επιτροπής η Αντωνία Λουδάρου. Ο Γιώργος Ζαφειρούδης αποτελεί νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στην Α' Κατηγορία πλοίων.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη ναυτιλιακή κοινότητα για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό μου, εκλέγοντάς με νέο πρόεδρο του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΝΕΕ), καθώς και τα στελέχη του ΝΕΕ για την πολύτιμη βοήθειά τους στις καθημερινές απαιτήσεις του οργανισμού» τόνισε σε δηλώσεις ο νέος πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Γιώργος Αλεξανδράτος.

Παράλληλα εξέφρασε τη βαθιά του ευγνωμοσύνη εκ μέρους όλης της οικογένειας του ΝΕΕ, όπως και τη δική του προσωπικά, στον απερχόμενο επί εννέα συναπτά έτη πρόεδρο, Δρ. Γεώργιο Δ. Πατέρα, για την πολύτιμη προσφορά του και το απαράμιλλο ήθος του, στοιχεία τα οποία υπήρξαν καθοριστικά για την πορεία του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Ο κ. Αλεξανδράτος πρόσθεσε επίσης ότι το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος θα συνεχίσει να εργάζεται και να συνεργάζεται στενά με την πολιτεία, ακολουθώντας τις θεσμικές αρχές του ως σύμβουλος σε θέματα ναυτιλίας και ενίσχυσης της εθνικής οικονομίας μέσω της ναυτιλίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

