Τη στρατηγική, τα μέτρα και τις πρωτοβουλίες που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να καταστεί περισσότερο ανταγωνιστικό και ελκυστικό το ελληνικό νηολόγιο, επισήμανε ο yφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, στη Βουλή, απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Σταύρου Μιχαηλίδη.

Ειδικότερα, ο κ. Γκίκας τόνισε ότι: «Από την πλευρά του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αποτελεί στόχο η προσέλκυση περισσοτέρων πλοίων στην ελληνική σημαία και σε αυτό το πλαίσιο λαμβάνονται πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού των διαδικασιών νηολόγησης ποντοπόρων πλοίων στο ελληνικό νηολόγιο».

Παράλληλα, ανέφερε ότι: «Εκσυγχρονίζεται και αναβαθμίζεται η ναυτική εκπαίδευση, προσαρμοζόμενη στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της μεταβατικής φάσης που βρισκόμαστε στην παγκόσμια ναυτιλία».

Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναφέρθηκε στην ανάπτυξη των ηλεκτρονικών εφαρμογών που έχουν δημιουργηθεί, με στόχο την απλοποίηση και συντόμευση των διαδικασιών και συγκεκριμένα:

Στην εφαρμογή “myNaftiliaLive.gov.gr”, μέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα στους ναυτικούς να προγραμματίζουν ηλεκτρονικά ραντεβού για διεκπεραίωση των γραφειοκρατικών τους ζητημάτων.

Στην εφαρμογή “e-Θυρίδα Ναυτικού”, που σχετίζεται με θέματα απογραφής των ναυτικών.

Στην εφαρμογή “e-Ναυτολόγιο”, όπου υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αποσκοπεί στην αναβάθμιση του ναυτολογίου από έγχαρτη διαδικασία σε ψηφιακή.

Όπως, δε, σημείωσε: «Με την ηλεκτρονική μορφή του ναυτολογίου, μεταξύ άλλων, θα αποτυπώνεται το σύνολο της θαλάσσιας υπηρεσίας του κάθε ναυτικού σε χρόνο άμεσο, κάτι το οποίο θα διευκολύνει σημαντικά και θα επιταχύνει τους χρόνους και τις διαδικασίες απονομής των συντάξεων του ΝΑΤ».

Πρόσθεσε, δε, ότι: «Το “e-Ναυτολόγιο”, αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο 12μηνο, με τον συνολικό προϋπολογισμό της δράσης να κυμαίνεται στο 1.000.000 ευρώ».

Η υλοποίηση των συγκεκριμένων πολιτικών θα συνδράμει στη μείωση της γραφειοκρατίας, απλοποιώντας και βελτιώνοντας τις διαδικασίες.

Σε ότι αφορά στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις, ανέφερε: «Οι εγκατεστημένες στην Ελλάδα ναυτιλιακές επιχειρήσεις ανέρχονται αυτή την στιγμή σε 1.647, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση, αν σκεφθεί κανείς ότι το 2015 ήταν 1.343 και το 2019 ήταν 1.441».

Επιπλέον, ο κ. Γκίκας υπογράμμισε ότι: «Τα περισσότερα ποντοπόρα πλοία που εγγράφονται στο ελληνικό νηολόγιο, τα τελευταία χρόνια, είναι νεότευκτα, υπερσύγχρονα και συμβάλλουν ουσιαστικά στην μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου».

Ολοκληρώνοντας, ο κ. Γκίκας υπογράμμισε ότι: «Η προσπάθεια ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ναυτιλίας είναι διαρκής και απαιτεί όραμα, σχεδιασμό και προσαρμογή στις απαιτήσεις της διεθνούς κοινότητας και αγοράς, ενώ σε αυτή την κατεύθυνση ο διάλογος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με τους θεσμικούς εταίρους είναι συνεχής και δυναμικός».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.