Ελευσίνα vs Πειραιάς ή πώς ο Τραμπ σκοπεύει να κόψει το «κεφάλι του δράκου»

Στους λόγους για τους οποίους το λιμάνι της Ελευσίνας έχει προσελκύσει το έντονο ενδιαφέρον των ΗΠΑ αλλά και στην προσπάθεια που κάνει η Ουάσινγκτον να ανακόψει τη διευρυνόμενη επιρροή της Κίνας στον υπόλοιπο πλανήτη αναφέρεται ο διευθυντής του γραφείου του Breitbart News Network στην Ουάσινγκτον, Μάθιου Μπόιλ - που συγκαταλέγεται στον «στενό κύκλο» του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump)- στη συνέντευξη που παραχώρησε στην Τίνα Μιχαηλίδου και στην εκπομπή «Αταίριαστοι».

Όπως σημειώνει, το αμερικανικό ενδιαφέρον για το λιμάνι της Ελευσίνας αποτελεί μέρος της προσπάθειας της κυβέρνησης Τραμπ να σημειώσει μια σημαντική νίκη απέναντι στο Πεκίνο και να ανακόψει την επέκταση της κινεζικής επιρροής, με εφαλτήριο το λιμάνι Πειραιά.

«Παίζουμε άμυνα απέναντι στην Κίνα έδω και πολύ καιρό προσπαθώντας να πείσουμε τον υπόλοιπο κόσμο να μην υπογράψει με τη Huawei, να μην ενταχθεί στην Πρωτοβουλία Beld and Road, να μην ανατρέψει τη διπλωματική αναγνώριση της Ταϊβάν κ.λπ. Δεν έχουμε παίξει επιθετικά. Παίζουμε «επίθεση» για πρώτη φορά. Για να χρησιμοποιήσω μια ποδοσφαιρική αναλογία, με αφορμή και το Super Bowl που μόλις έγινε στις ΗΠΑ, επιτέλους πήραμε πίσω την μπάλα. Είναι μια μεταστροφή», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Μάθιου Μπόιλ.

Προσθέτει ότι με την Ελευσίνα οι ΗΠΑ έχουν την ευκαιρία να σκοράρουν έναντι των Κινέζων, επισημαίνοντας την αποφασιστικότητα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να εξασφαλίζει αυτή τη νίκη.

«Έχουμε την ευκαιρία να σκοράρουμε εδώ εναντίον των Κινέζων και αυτό θα κάνουμε. Νομίζω ότι ο πρόεδρος Τραμπ τους έχει στριμώξει. Έχουν φρικάρει με αυτό που κάνει. Μπορώ να σας πω ότι… ένας από τους λόγους για τους οποίους επέστρεψα, είναι διότι φρικάρουν όταν μας βλέπουν να δουλεύουμε μαζί. Γνωρίζουν τη στρατηγική σημασία της Ελλάδας. Ο Σι Τζινπίνγκ ήρθε εδώ και το είπε ο ίδιος», σημείωσε ο Μπόιλ.

«Χαρακτήρισε το λιμάνι του Πειραιά 'το κεφάλι του δράκου'. Αυτά ακριβώς ήταν τα λόγια του. Ο πρόεδρος Τραμπ σκοπεύει να σκοτώσει τον δράκο», πρόσθεσε.

Εξήγησε ότι η κίνηση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική που ακολουθεί ο Αμερικανός πρόεδρος στον τομέα του εμπορίου, το αποτέλεσμα της οποίας, όπως εκτίμησε, θα φανεί κατά την προγραμματισμένη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο τον Απρίλιο.

«Δείτε την ατζέντα του προέδρου για το εμπόριο. Αυτό που κάνει είναι ότι χρησιμοποιεί την εμπορική μας δύναμη για να φέρει τους φίλους μας στον αγώνα μας και στη συνέχεια να καταστήσει την Κίνα υπόλογη. Όπως στη σημαντική επίσκεψη που έχει προγραμματίσει ο πρόεδρος τον Απρίλιο, που πρόκειται να πάει στην Κίνα. Εκεί θα παιχθεί το παιχνίδι. Αυτή είναι η σημαντικότερη επίσκεψη της προεδρίας του. Θα δούμε τι θα συμβεί εκεί», σημείωσε.

Στη συνέχεια, ο γνωστός δημοσιογράφος αναφέρθηκε στο νέο τοπίο που δημιουργούν οι ΗΠΑ στο παγκόσμιο εμπόριο, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο έργο IMEC, δηλαδή τη συζήτηση για έναν εμπορικό διάδρομο από την Ινδία μέσω της Μέσης Ανατολής και της Ελλάδας προς την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Τώρα έχουμε ένα παγκόσμιο πλαίσιο υπό την ηγεία των ΗΠΑ, με την Ινδία να συμμετέχει τώρα μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε εμπορικές συμφωνίες που προηγουμένως είχαμε δει από την Ιαπωνία, την ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο κ.λπ. Τώρα έχουμε το πλαίσιο για τον πρόεδρο ώστε να κάνει τη δουλειά του σωστά. Και έτσι να κάνουμε πραγματικά κάτι για όλα αυτά», σημείωσε.

Όπως πρόσθεσε, το όλο θέμα «έχει να κάνει με την εξουσία και το να σταματήσει τους κακούς. Κοιτάξτε, η μία πλευρά θα κερδίσει, σωστά; Είτε η Ουάσινγκτον θα κερδίσει είτε το Πεκίνο. Θα ελεγα ότι, βασικά, για όλο τον κόσμο είναι καλύτερα να κερδίσει η Ουάσινγκτον».

«Ο πρόεδρος Τραμπ ενδιαφέρεται ουσιαστικά για την Ελλάδα και την περιοχή»

Ο διευθυντής του γραφείου του Breitbart στην Ουάσιγκτον αναφέρθηκε επίσης στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στη συνέντευξη που του παραχώρησε πέρυσι τον Απρίλιο. «Ήταν πολύ ρηξικέλευθος και είχε μεγάλη κατανόηση για το αποτύπωμα που ο Ντόναλντ Τραμπ προσπαθούσε να αφήσει στον τομέα του εμπορίου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε, λίγο πριν τη συνέντευξη είχε επιβάλει ο Τραμπ τους δασμούς και επικρατούσε παροξυσμός στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, τα μέσα ενημέρωσης βρίσκονταν σε φρενίτιδα και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρέμεινε ακλόνητος. «Ήταν ο πρώτος και μοναδικός παγκόσμιος ηγέτης που υπερασπίστηκε την πολιτική του Τραμπ και ο πρόεδρος το θυμάται αυτό.

Ερωτηθείς εάν η παρουσία της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, σηματοδοτεί μια ισχυρότερη πολιτική σύνδεση μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας, ο Μάθιου Μπόιλ απάντησε ότι αποτελεί ένδειξη πως ο πρόεδρος Τραμπ ενδιαφέρεται ουσιαστικά για την Ελλάδα και την περιοχή.

«Όλοι γνωρίζουν πως αν η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θελήσει να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον πρόεδρο Τραμπ θα το καταφέρει, και το κάνει συχνά αυτό. Έχει στενούς δεσμούς με τον περίγυρο του Τραμπ και είναι πολύ καλή φίλη με αρκετά άτομα που ξέρω ότι γνωρίζει και ο πρόεδρος, οπότε θεωρώ ότι είναι μια ένδειξη πως ο πρόεδρος Τραμπ ενδιαφέρεται ουσιαστικά για την Ελλάδα και την περιοχή, και κατανοεί τις μεγάλες γεωπολιτικές και ενεργειακές προοπτικές», ανέφερε και πρόσθεσε:

«Η ενέργεια είναι ο βασικότερος τομέας στον οποίο επικεντρώνεται ο πρόεδρος Τραμπ και μίλησε γι' αυτό στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του "drill baby drill". Νομίζω ότι βρισκόμαστε μόνο στην αρχή και θεωρώ πως θα υπάρξουν και άλλες ενεργειακές συμφωνίες με την Ελλάδα στην ευρύτερη περιοχή».

Αναφερόμενος στους δεσμούς Ελλάδας-ΗΠΑ τόνισε ότι δεν έχουν υπάρξει πιο στενοί από ό,τι σήμερα και εκτίμησε ότι θα ενισχύονται συνεχώς.

Για τις φήμες περί επικείμενης συνάντησης του Αμερικανό προέδρου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και αν πρόκειται να δούμε τον Ντόναλντ Τραμπ σύντομα στην Ελλάδα, απάντησε ότι δεν είναι σίγουρος αν θα υπάρξει κάποιο ταξίδι του Αμερικανού προέδρου στη χώρα μας αλλά πρόσθεσε ότι είναι κάτι που συζητείται.

Εξέφρασε την ελπίδα ότι θα έρθει κάποια στιγμή ο Τραμπ και σημείωσε ότι θα «ήταν πολύ ωραίο να δούμε μια ομιλία του Τραμπ μπροστά από την Ακρόπολη».

«Αναφορικά με μια επικείμενη συνάντηση μεταξύ του πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη και του προέδρου Τραμπ, θεωρώ πως αυτό θα συμβεί είτε εδώ στην Ελλάδα, είτε στον Λευκό Οίκο, είτε κάπου αλλού. Είναι προτεραιότητά του», όπως τόνισε.

Όταν του ζητήθηκε να περιγράψει τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Μάθιου Μπόιλ, ανέφερε ότι «είναι πολύ-πολύ στοχοπροσηλωμένος. Έχει επιτύχει κάθε στόχο, οτιδήποτε υποσχέθηκε πως θα κάνει. Επίσης, εκτός από δισεκατομμυριούχος είναι και λαϊκός τύπος. Είναι ένας δισεκατομμυριούχος που λατρεύει τα McDonalds. Είναι επίσης ένας άνθρωπος που δεν χάνει την ελπίδα του. Στριμώχθηκε και κρίθηκε αυστηρά τόσες πολλές φορές. Και επέστρεψε δυνατότερος όσο κανένας άλλος, σύμφωνα με την προσωπική μου εμπειρία. Είναι πάντα αισιόδοξος».

Ερωτηθείς αν υπάρχει κάτι που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό για τον Ντόναλντ Τραμπ, απάντησε ότι κάτι που είναι εν μέρει γνωστό και από τις ομιλίες του είναι ότι έχει εξαιρετικό χιούμορ. Κάτι άλλο, που δεν φαίνεται στις ομιλίες του, είναι ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είναι ότι είναι εξαιρετικός ακροατής και ακούει προσεκτικά τους γύρω του.

«Νομίζω πως αυτή είναι μία από τις μεγαλύτερες αρετές του προέδρου. Επίσης, κάνει εξαιρετικές ερωτήσεις και μιλάει συχνά με όλο τον κόσμο. Θα συνομιλήσει με τους πάντες, από έναν απλό πολίτη μέχρι και έναν παγκόσμιο ηγέτη».

