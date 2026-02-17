Επείγον σήμα του υπουργείου Ναυτιλίας: Προειδοποιεί τα ελληνικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ

Επείγον σήμερα έστειλε το υπουργείο Ναυτιλίας προς τα ελληνικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ, λόγω της κλιμάκωσης στρατιωτικής δραστηριότητας στην περιοχή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, το έγγραφο εστάλη νωρίτερα σήμερα στις ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες και μέσω αυτού το υπουργείο προειδοποιεί για το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης της στρατιωτικής δραστηριότητας στα Στενά του Ορμούζ. Στο σήμα γίνεται αναφορά σε πρόσφατη απόπειρα επιβίβασης ενόπλων από δύο μικρά σκάφη σε φορτηγό πλοίο που διερχόταν από τη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή. Γίνεται επίσης αναφορά σε αυξημένα επίπεδα ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών σε πλοία που διαχίζουν τα Στενά του Ορμούζ και είναι πιθανό, όπως αναφέρεται στο σήμα, να θέσουν εκτός λειτουργίας τα συστήαμτα ηλεκτρονικής πλοήγησης - το γνωστό GPS - όπως και στην παρουσία μη επανδρομένων αεροσκαφών. Το υπουργείο Ναυτιλίας συστήνει στα πλοία και τα πλήρωματά τους να βρίσκονται σε αυξημένη επαγρύπνιση, να είναι σ εεπαφή με τα φίλια επιχειρησιακά κέντρα της περιοχής και να ταξιδεύουν όσο το δυνατόν πιο μακριά από τις ακτές του Ιράν λόγω της στρατιωτικής άσκησης που διεξάγει η Τεχεράνη στην περιοχή.

Ιρανικές ασκήσεις με πραγματικά πυρά στα Στενά του Ορμούζ με τη συμμετοχή Ρωσίας - Κίνας

Σημειώνεται ότι τμήματα στα Στενά του Ορμούζ έκλεισαν για λίγες ώρες την Τρίτη καθώς οι Φρουροί της Επανάστασης πραγματοποίησαν στρατιωτικές ασκήσεις στην πλωτή οδό, όπως μετέδωσε το Reuters.

Σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο Fars News Agency, η κίνηση αυτή κρίθηκε απαραίτητη για λόγους «προφύλαξης και ασφάλειας της ναυσιπλοΐας» κατά τη διάρκεια των γυμνασίων.

Η Ρωσία και η Κίνα αποστέλλουν πλοία για κοινές ασκήσεις με το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu.

Η Ρωσία, η Κίνα και το Ιράν αναπτύσσουν πολεμικά πλοία για κοινές ασκήσεις στα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε την Τρίτη και ο σύμβουλος του προέδρου Πούτιν, Νικολάι Πατρούσεφ.

Η άσκηση «Maritime Security Belt» φιλοξενείται από το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ, το οποίο βρίσκεται μεταξύ του Περσικού Κόλπου και του Κόλπου του Ομάν, ένα από τα πιο στρατηγικά σημαντικά σημεία του κόσμου, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Οι κοινές ναυτικές ασκήσεις ξεκίνησαν για πρώτη φορά το 2019 με πρωτοβουλία του ναυτικού του Ιράν και έχουν πραγματοποιηθεί επτά φορές από τότε.

⚡️BREAKING 🇨🇳🇷🇺🇮🇷



China and Russia are set to deploy their naval forces to the Strait of Hormuz for joint exercises alongside Iran. pic.twitter.com/RFlJfKtQ74 — Defense Intelligence (@DI313_) February 17, 2026

Το Ιράν έχει ξεκινήσει ασκήσεις με πραγματικά πυρά προς τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, σημειώνει το Al Jazeera.

Το Ιράν έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ για λίγες ώρες την Τρίτη, σύμφωνα και με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, χωρίς να διευκρινιστεί εάν η θαλάσσια οδός άνοιξε ξανά πλήρως.

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης ξεκίνησαν χθες ασκήσεις στα Στενά του Ορμούζ, στον Περσικό Κόλπο και στον Κόλπο του Ομάν, θαλάσσιες οδούς που αποτελούν κρίσιμες διεθνείς εμπορικές διαδρομές, μέσω των οποίων διέρχεται το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται την ώρα που οι ΗΠΑ και το Ιράν ξεκινούν τον δεύτερο γύρο έμμεσων συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Το στενό είναι η πιο ζωτικής σημασίας οδός εξαγωγής πετρελαίου στον κόσμο, η οποία συνδέει τους μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου του Κόλπου, όπως τη Σαουδική Αραβία, το Ιράν, το Ιράκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τον Κόλπο του Ομάν και την Αραβική Θάλασσα.

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές Φεβρουαρίου, το υπουργείο Ναυτιλίας είχε στείλει επείγον σήμα προς τα πλοία σε Κόλπο του Άντεν και Στενά του Ορμούζ.

Πηγή: skai.gr

