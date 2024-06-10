Ρόλο... θαλάσσιου ΕΚΑΒ αναλαμβάνει το λιμενικό. Υπεγράφη την 07.06.2024, από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστο Στυλιανίδη και τον Γενικό Διευθυντή της Viking Norsafe Life-Saving Equipment Hellas Ιωάννη Γεωργιάδη, σύμβαση για την προμήθεια 11 σκαφών κατάλληλα διαμορφωμένων με υγειονομικό εξοπλισμό, μήκους άνω των 11μ.

Καθόσον το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή αναλαμβάνει καθημερινά σχεδόν τη διακομιδή ασθενών, η ενσωμάτωση αυτού του εξοπλισμού παίζει καθοριστικό ρόλο στο να σωθούν ζωές. Παράλληλα, ενισχύει τη δυνατότητα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. να παρέχει, επικουρικά, υγειονομική φροντίδα στις περιοχές που βρίσκονται μακριά από τις κεντρικές υγειονομικές δομές της χώρας μας και θωρακίζει ακόμη περισσότερο τα νησιά στα οποία θα διατεθούν τα οποία είναι η Θάσος, τα Ψαρά, ο Άγιος Ευστράτιος, οι Φούρνοι, η Κέα, οι Λειψοί, η Κάσος, η Βόρεια Εύβοια, η Ζάκυνθος, τα Σφακιά και η Ιεράπετρα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο αυξάνεται το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Γεγονός το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό στις νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές, για τις περιπτώσεις που οι πολίτες και οι επισκέπτες χρειάζονται άμεση και αποτελεσματική υγειονομική υποστήριξη.

Η σύμβαση, συνολικού ύψους 6.598.900 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους (Μέσο Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων (ΜΔΣΘ) του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων 2021-2027) και προέκυψε ως απτό αποτέλεσμα της στενής συνεργασίας και των συντονισμένων προσπαθειών όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Τα σκάφη θα κατασκευαστούν από ειδικά ενισχυμένα συνθετικά υλικά. Η υπερκατασκευή θα διαθέτει ειδική καιροστεγή θύρα κατάλληλων διαστάσεων, ώστε να επιτρέπει την είσοδο ειδικού τροχήλατου φορείου μεταφοράς ασθενών έως και τον ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο ασθενών του σκάφους. Η πρόωση των σκαφών επιτυγχάνεται από δύο (02) κύριες έσω-έξω πετρελαιομηχανές (DIESEL) ναυτικού τύπου. Τα σκάφη θα αναπτύσσουν μέγιστη ταχύτητα άνω των 40 κόμβων, ενώ η ακτίνα ενεργείας θα υπερβαίνει τα 300 ν. μίλια, με την οικονομική τους ταχύτητα σε κατάσταση πλήρους φόρτου. Επίσης, θα διατηρούν την πλήρη επιχειρησιακή τους ικανότητα κάτω από δυσμενείς καιρικές συνθήκες και συγκεκριμένα σε κατάσταση θαλάσσης (SeaState) έως τέσσερα (04) κατά Douglas προκειμένου να βελτιώσουν την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα, την ικανότητα ανταπόκρισης, την άσκηση ελέγχου-αστυνόμευσης καθώς και την εξυπηρέτηση έκτακτων περιστατικών (διακομιδής) βαρέων πασχόντων ασθενών του ΕΚΑΒ.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστος Στυλιανίδης δήλωσε σχετικά: «Η σημερινή υπογραφή της σύμβασης για την προμήθεια έντεκα νέων σκαφών κατάλληλα διαμορφωμένων με υγειονομικό εξοπλισμό, αποτελεί σημαντικό βήμα, αφενός μεν για την ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του Λιμενικού μας Σώματος και αφετέρου δε για την ακόμα αποτελεσματικότερη προστασία της δημόσιας υγείας, που είναι σταθερά ένας από τους κεντρικούς στόχους του Κράτους. Η ενίσχυση των υγειονομικών δυνατοτήτων του Λιμενικού Σώματος θα συμβάλλει αποφασιστικά στο αίσθημα ασφάλειας και τελικά ,στην ίδια την ευημερία των πολιτών μας και ιδίως εκείνων που αποφασίζουν να διαμένουν και να παράγουν σε νησιωτικές ή απομακρυσμένες περιοχές. Οι πολίτες αυτοί, πέραν των συγχαρητηρίων μας για την απόφασή τους να “φυλάσσουν Θερμοπύλες”, αξίζουν και τη φροντίδα μας. Δεν είναι πολίτες μειωμένων δικαιωμάτων, αντίθετα έχουν ακριβώς τα ίδια δικαιώματα και τις αξιώσεις που έχει κάθε πολίτης, είτε ζει σε κάποιο αστικό κέντρο, είτε όχι».

Πηγή: skai.gr

