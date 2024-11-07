Ξεκίνησε η μεταφόρτωση των 150.000 τόνων πετρελαίου από το δεξαμενόπλοιο «Sounion»

Σε ασφαλές σημείο στο αγκυροβόλιο του Σουέζ ξεκίνησε από χθες με φορητά μέσα η μεταφόρτωση των 150.000 τόνων πετρελαίου από το δεξαμενόπλοιο «Sounion» στο τάνκερ "delta blue".

Σύμφωνα με πηγές από το υπουργείο Ναυτιλίας, η επιχείρηση γίνεται από τη ναυαγοσωστική ομάδα του σκάφους «Aigaion Pelagos» και αναμένεται να διαρκέσει περίπου τρεις με τέσσερις εβδομάδες.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι στόχος είναι να διασφαλιστεί η κατάσταση του πλοίου και η ευστάθειά του, αφού το ίδιο δεν διαθέτει δικά του μηχανικά μέσα ενώ στα ελάσματα του τάνκερ έχουν προκληθεί "κοπώσεις" μετά τις φωτιές που δημιουργήθηκαν στο κατάστρωμα από τις εκρήξεις των εκρηκτικών των Χούθι.

Σημειώνεται ότι στο ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο έχει ολοκληρωθεί με μεγάλη επιτυχία εδώ και καιρό η κατάσβεση των 20 εστιών φωτιάς που προκάλεσαν οι Χούθι με εκρηκτικά, ανοιχτά της Υεμένης.

Η κατάσβεση των εστιών φωτιάς έγινε από τη ναυαγοσωστική ομάδα του σκάφους «Aigaion Pelagos».

Το ελληνόκτητο τάνκερ δέχτηκε την πρώτη επίθεση με drones την Τετάρτη 21 Αυγούστου, με το 25μελές πλήρωμά του (23 Φιλιππινέζοι και δύο Ρώσοι), να μεταφέρονται την επομένη από γαλλικό αντιτορπιλικό σε ασφαλές σημείο στο Τζιμπουτί.

Στη συνέχεια μέλη της ομάδα των Χούθι επιβιβάστηκαν επί του πλοίου τοποθετώντας εκρηκτικά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

