Επιχείρηση «Ασπίδες»: Ρυμουλκήθηκε σε ασφαλή περιοχή το MV Sounion

Το ελληνόκτητο πλοίο MV Sounion ρυμουλκήθηκε σε ασφαλή περιοχή, υπό την προστασία της επιχείρησης «Ασπίδες», χωρίς να υπάρξει η παραμικρή διαρροή πετρελαίου.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την επιχείρηση «Ασπίδες», οι ιδιώτες που έχουν αναλάβει τη ρυμούλκηση θα ολοκληρώσουν την επιχείρηση διάσωσης.

Η ολοκλήρωση αυτής της φάσης της επιχειρησης είναι αποτέλεσμα Στενής συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκομένων μερών προκειμένου να αποφευχθεί μια περιβαλλοντική καταστροφή που θα επηρέαζε ολόκληρη την περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας.

Λειτουργώντας ως ένας αξιόπιστος ευρωπαϊκός πάροχος ασφαλείας για τη ναυσιπλοΐα, η επιχείρηση «Ασπίδες» συνεχίζει να συνεισφέρει στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας προστατεύοντας τις ζωές των πληρωμάτων των πλοίων και προστατεύοντας τα αγαθή που μεταφέρουν τα πλοία, ααφέρεται στην ενημέρωση.

Πηγή: skai.gr

