Κικίλιας από Λέσβο: Προσλήψεις και ενίσχυση του εξοπλισμού του Λιμενικού

Προσλήψεις για την επόμενη σεζόν στο Λιμενικό Σώμα - σε συνεννόηση με την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Εσωτερικών - ενίσχυση του εξοπλισμού και των υποδομών του Σώματος μέσω της επιτάχυνσης των διαγωνιστικών διαδικασιών, ψηφιοποίηση όλων των Λιμεναρχείων της χώρας, αλλά και την εκκίνηση μελέτης για δημιουργία νέου κτιρίου στέγασης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης προανήγγειλε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Β. Κικίλιας, σε δηλώσεις που παραχώρησε στα τοπικά μέσα στο πλαίσιο της σημερινής του επίσκεψης στη Λέσβο.

«Εδώ από τη Μυτιλήνη, προαναγγέλλω προσλήψεις για την επόμενη σεζόν σε ό,τι έχει να κάνει με το Λιμενικό Σώμα - σε συνεννόηση με την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Εσωτερικών - και ενίσχυση σε ό,τι έχει να κάνει με τον εξοπλισμό και τις υποδομές. Στο πλαίσιο αυτό θα επιταχύνουμε τις διαγωνιστικές διαδικασίες, τις οποίες βρήκα, προκειμένου να έχουμε και τα δύο μεγάλα σύγχρονα σκάφη που είναι προϊόν αυτών των διαδικασιών, αλλά και ψηφιοποίηση όλων των Λιμεναρχείων της χώρας» σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Υπουργός. Και συνέχισε: «Έχει έρθει η ώρα όλα τα Λιμεναρχεία να περάσουν σε μια νέα εποχή και να εξυπηρετούν πιο σύγχρονα και αποτελεσματικά τους συμπολίτες μας. Και για αυτόν το λόγο θα αποδεσμεύσουμε λιμενικούς από τα Λιμεναρχεία για να βγουν έξω και να είναι στα λιμάνια. Η προσπάθεια σε νησιά και γενικά σε όλη την Ελλάδα, είναι κοινή».

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο νησί, ο Υπουργός επισκέφθηκε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης και την 9η Περιφερειακή Διοίκηση Λ.Σ - Ε.ΑΚΤ όπου ενημερώθηκε από τον Λιμενάρχη, Αντιπλοίαρχο Λ.Σ Δημήτριο Μάγειρα και τον Περιφερειάρχη, Αρχιπλοίαρχο Λ.Σ. Ευστράτιο Ψύρρα, για θέματα που αφορούν στη δραστηριότητα του Λιμεναρχείου και της Περιφέρειας.

Στη συνέχεια, ο κ. Κικίλιας μετέβη για επιθεώρηση στα περιπολικά σκάφη του Λ.Σ - ΕΛ.ΑΚΤ. που ελλιμενίζονται στο λιμάνι της Μυτιλήνης και συνεχάρη τα πληρώματά τους για τη διαρκή ετοιμότητά τους, τον επαγγελματισμό τους, την προσήλωσή τους στο καθήκον, την αυταπάρνηση και τον ζήλο που επιδεικνύουν καθημερινά με γνώμονα πάντα την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και την προάσπιση των θαλασσίων συνόρων της πατρίδας.

«Οι άντρες και οι γυναίκες του Λιμενικού Σώματος υπηρετούν ύψιστη αποστολή σε όλη τη χώρα, σε όλα τα νησιά μας και κυρίως εδώ, στη Μυτιλήνη. Δεν είναι συμβολική η επίσκεψή μου, είναι ουσιαστική, ήθελα να σφίξω το χέρι στον καθένα ξεχωριστά. Στα πληρώματά μας, στα σκάφη του Λιμενικού, στους ανθρώπους που με ανιδιοτέλεια, επαγγελματισμό και πατριωτισμό φυλάνε τα θαλάσσια σύνορά μας στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη μας, στα νησιά μας και αυτή είναι η πρωταρχική τους αποστολή. Γι' αυτό χαίρουν της εκτίμησης και του σεβασμού όλης της ελληνικής κοινωνίας.» επισήμανε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Και πρόσθεσε: «Το Λιμενικό Σώμα έχει φυσικά και άλλες αποστολές σε ό,τι έχει να κάνει με την ακτοπλοΐα, σε ό,τι έχει να κάνει με την ασφάλεια - που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ - στο κομμάτι του ελλιμενισμού και των αναχωρήσεων, την προστασία και εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού αλλά και τα νησιά μας που έχουν στρατηγικό πλεονέκτημα για εμάς. Μην ξεχνάμε ότι εδώ είναι η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του υπουργείου και δεν θα μπορούσε, παρά μόνο εδώ, να είναι το πρώτο μου ταξίδι ως Υπουργός Ναυτιλίας. Τα νησιά μας είναι στρατηγικό πλεονέκτημα για εμάς, είναι τα στολίδια μας, η αιχμή του δόρατος, του τουρισμού μας».

Παράλληλα, ο κ. Κικίλιας, αναγνωρίζοντας το χρόνιο πρόβλημα, τόνισε την ανάγκη ανέγερσης νέου κτιρίου για το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης, δεδομένων των αυξημένων αναγκών του λιμεναρχείου, αλλά και της παλαιότητας των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων και δεσμεύτηκε για την επιτάχυνση των διαδικασιών ανέγερσης. Όπως δήλωσε «Οι τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου έχουν εκκινήσει τη μελέτη για ένα νέο κτίριο. Θα ήθελα αυτές οι διαδικασίες να τρέχουν ανάλογα με τις ανάγκες οι οποίες υπάρχουν. Και οι ανάγκες είναι μεγάλες. Θα θέλαμε ένα καινούργιο κτίριο για το Λιμεναρχείο και το Λιμενικό Σώμα και αυτό θα έχουμε.».

Ο Υπουργός, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό Λ.Σ - ΕΛ.ΑΚΤ. Αντιναύαρχο Λ.Σ. Τρύφων Κοντιζά, επισκέφθηκε την έδρα της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (ΓΓΑΝΠ) όπου τον υποδέχθηκε ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας και πραγματοποίησε ευρείες διαδοχικές συσκέψεις με εκπροσώπους φορέων του νησιού και της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και εκπροσώπους των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν ζητήματα που αφορούν στην τοπική κοινωνία, στις ανάγκες και στις υποδομές του νησιού, καθώς και το μείζον θέμα της παράνομης μετανάστευσης και της εξελισσόμενης δραστηριότητας των κυκλωμάτων λαθρεμπόρων και διακινητών.

Ο κ. Κικίλιας ευχαρίστησε όλους τους εκπροσώπους για την άρτια συνεργασία ως προς την αντιμετώπιση και διαχείριση του φαινομένου, αλλά και την συνεχή προσπάθεια για την προστασία και υπεράσπιση των θαλασσίων συνόρων της χώρας.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ολοκλήρωσε την επίσκεψή του με την επιβίβαση σε περιπολικό σκάφος Λ.Σ - ΕΛ.ΑΚΤ. και τη συμμετοχή σε περιπολία στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Λέσβου.

Κατά τη διάρκεια της περιπολίας, ο κ. Κικίλιας ενημερώθηκε από τον Κυβερνήτη για τον αγώνα και την προσπάθεια που καταβάλλουν καθημερινά τα πληρώματα των σκαφών Λ.Σ - ΕΛ.ΑΚΤ. επί του πεδίου σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, αλλά και τους κινδύνους που καλούνται να διαχειριστούν.

«Το Λιμενικό Σώμα και η δύναμή του στη Μυτιλήνη είχαν την ευγενή καλοσύνη να μας πάρουν όλους μαζί για να δείτε τις επιχειρησιακές δυνατότητες που έχουν οι άνδρες και οι γυναίκες του Λιμενικού στο βορειοανατολικό Αιγαίο, όπου απέναντι είναι το Αϊβαλί. Σύσσωμο το Λιμενικό είναι εδώ για να προστατεύει τα θαλάσσια σύνορά μας και ταυτόχρονα να συμμετέχει στην έρευνα και στη διάσωση. Υπάρχουν εδώ ιστορίες διάσωσης και πολλές ανθρώπινες ιστορίες. Στο στόχαστρο και κατακριτέοι πρέπει να είναι οι διακινητές που πετάνε με λαστιχένιες βάρκες τους ανθρώπους για βέβαιο πνιγμό και όχι το Λιμενικό που εκτελεί πατριωτικό έργο» δήλωσε ο Υπουργός αμέσως μετά το πέρας της περιπολίας.

Στις συσκέψεις συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Βουλευτής ΝΔ Χαράλαμπος Αθανασίου, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Κωνσταντίνος Μουτζούρης, οι Δήμαρχοι Μυτιλήνης, Παναγιώτης Χριστόφας και Δυτικής Λέσβου, Ταξιάρχης Βέρρος, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Βαγγέλης Μυρσινιάς, ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, Παναγιώτης Τακτικός, ο Διευθυντής της ΓΓΑΝΠ Χρήστος Πιτσούλης, οι Διοικητές των Λιμενικών Σταθμών Λέσβου, του Ναυτικού Σταθμού Λέσβου, της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Πολεμικής Αεροπορίας 3ου Σταθμού Αναφοράς, της 98ης Ανωτέρας Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής Αρχιπελάγους και ο Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Βορείου Αιγαίου.

