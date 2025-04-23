Στη Μυτιλήνη, έδρα της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής βρίσκεται από το πρωί σήμερα Τετάρτη 23 Απριλίου, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, από όπου εξήγγειλε ενίσχυση του Λιμενικού Σώματος.

«Από εδώ, από τη Μυτιλήνη, προαναγγέλλω προσλήψεις για την επόμενη σεζόν σε ό,τι έχει να κάνει με το Λιμενικό Σώμα, σε συνεννόηση με την κυβέρνηση κα το υπουργείο Εσωτερικών. Καθώς και ενίσχυση σε ό,τι έχει να κάνει με τον εξοπλισμό» δήλωσε ο υπουργός.

«Τις διαγωνιστικές διαδικασίες τις οποίες βρήκα, θα τις επιταχύνουμε προκειμένου να έχουμε και τα δύο μεγάλα σύγχρονα σκάφη που είναι προϊόν αυτών των διαδικασιών αλλά και ψηφιοποίηση των λιμεναρχείων. Έχει έρθει η ώρα όλα τα λιμεναρχεία να περάσουν σε μια νέα εποχή και να εξυπηρετούν πιο σύγχρονα και αποτελεσματικά τους συμπολίτες μας. Και να αποδεσμεύσουμε λιμενικούς από τα λιμεναρχεία για να βγουν έξω και να είναι στα λιμάνια» είπε ακόμα ο κος Κικίλιας.

Ο κ. Κικίλιας επισκέφθηκε το λιμάνι της Μυτιλήνης και τα πληρώματα των σκαφών του Λιμενικού Σώματος, ενώ ακολούθησε επίσκεψη στο Λιμεναρχείο Μυτιλήνης. Στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής συμμετείχε σε σύσκεψη με εκπροσώπους τοπικών πολιτικών, αυτοδιοικητικών και άλλων αρχών.

Η σημερινή μου επίσκεψη στη Μυτιλήνη δεν είναι συμβολική. Είναι ουσιαστική.



Ήρθα να σφίξω το χέρι στους άντρες και τις γυναίκες του Λιμενικού Σώματος που υπηρετούν με ανιδιοτέλεια, επαγγελματισμό και πατριωτισμό. Φυλάνε τα νησιά μας, τα θαλάσσια σύνορά μας, την αποκλειστική… pic.twitter.com/DfzodISyRW — Vassilis Kikilias (@Vkikilias) April 23, 2025

Σε δήλωσή του ο υπουργός αναφέρθηκε στο ρόλο των στελεχών του Λιμενικού Σώματος στη νησιωτική Ελλάδα. Όπως είπε «οι άντρες και οι γυναίκες του Λιμενικού Σώματος υπηρετούν ύψιστη αποστολή σε όλη τη χώρα, σε όλα τα νησιά μας και κυρίως εδώ στη Μυτιλήνη. Δεν είναι συμβολική η επίσκεψή μου, είναι ουσιαστική, ήθελα να σφίξω το χέρι τους σε έναν έναν, σε μία μία. Στα πληρώματά μας, στα σκάφη του Λιμενικού, στους ανθρώπους που με ανιδιοτέλεια, επαγγελματισμό και πατριωτισμό φυλάνε τα θαλάσσια σύνορά μας, στην αποκλειστική οικονομική ζώνη μας, στα νησιά μας. Και αυτή είναι η πρωταρχική τους αποστολή. Γι’ αυτό χαίρουν εκτίμησης και σεβασμού όλης της ελληνικής κοινωνίας».

«Φυσικά», συνέχισε ο κ. Κικίλιας, «το Λιμενικό Σώμα έχει και άλλες αποστολές σε ό,τι έχει να κάνει με την ακτοπλοΐα, σε ό,τι έχει να κάνει με την ασφάλεια -που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ- στο κομμάτι του ελλιμενισμού και των αναχωρήσεων, την προστασία και εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού αλλά και τα νησιά μας που έχουν στρατηγικό πλεονέκτημα για εμάς».

Ιδιαίτερη αναφορά ο Υπουργός έκανε σε θέματα νησιωτικής πολιτικής, λέγοντας: «Μην ξεχνάμε ότι εδώ είναι η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του υπουργείου και δεν θα μπορούσε, παρά μόνο εδώ, να είναι το πρώτο μου ταξίδι ως υπουργός Ναυτιλίας. Τα νησιά μας είναι στρατηγικό πλεονέκτημα για εμάς, είναι τα στολίδια μας, η αιχμή του δόρατος του τουρισμού μας. Και θέλω να πω με αυτήν την ευκαιρία ότι στα χρόνια τα οποία περάσαν, η Μυτιλήνη δεν πέρασε λίγα και το βορειοανατολικό Αιγαίο επίσης και όλα τα νησιά. Είναι και η Χίος και προς τα κάτω, η Κως και τώρα αντιμετωπίζουν κι άλλες προκλήσεις όπως βλέπετε στη Ρόδο, στην Κρήτη, στη Γαύδο. Όμως το Λιμενικό Σώμα έχει ορκιστεί στη σημαία και την πατρίδα να υπερασπίζεται όλη αυτή την ακτογραμμή, τα 18.500 μίλια ακτογραμμής και θαλασσίων συνόρων».

Τέλος ο κ. Κικίλιας εξήγγειλε απαντώντας σε σχετικό ερώτημα επιτάχυνση των διαδικασιών για κατασκευή νέου κτηρίου για το Λιμενικό Σώμα στη Μυτιλήνη. Όπως είπε, «οι τεχνικές υπηρεσίες του υπουργείου Ναυτιλίας έχουν εκκινήσει τη μελέτη για ένα νέο κτήριο. Θα ήθελα αυτές οι διαδικασίες να τρέχουν ανάλογα με τις ανάγκες οι οποίες υπάρχουν. Οι ανάγκες είναι μεγάλες. Θα θέλαμε ένα καινούργιο κτήριο για το λιμεναρχείο και το Λιμενικό Σώμα και αυτό θα έχουμε».

Νωρίς το απόγευμα ο κ. Κικίλιας έχει προγραμματιστεί να πάρει μέρος σε θαλάσσια περιπολία με σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

