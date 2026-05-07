Τη στρατηγική ανάπτυξης νέων προορισμών κρουαζιέρας στην Ελλάδα, με έμφαση στις νησιωτικές κοινωνίες, τις λιμενικές υποδομές και την καλύτερη αξιοποίηση των εσόδων από το τέλος κρουαζιέρας, είχε ως αντικείμενο η συνάντηση εργασίας που διοργάνωσε στην Αθήνα η Cruise Lines International Association (CLIA), σε συνεργασία με τον Υφυπουργό Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη.

Η συνάντηση συγκέντρωσε εκπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης, του κοινοβουλίου, λιμενικών και τουριστικών φορέων, αλλά και στελέχη των εταιρειών Celestyal και MSC Cruises, με βασικό στόχο τη διαμόρφωση ενός πιο ισορροπημένου μοντέλου ανάπτυξης της κρουαζιέρας στη χώρα.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η ανάγκη αποσυμφόρησης των κορεσμένων προορισμών και η ανάδειξη νέων λιμένων κρουαζιέρας σε νησιωτικές και ηπειρωτικές περιοχές, μέσα από καλύτερο σχεδιασμό, επενδύσεις και συντονισμό μεταξύ κράτους, τοπικών κοινωνιών και εταιρειών.

Η CLIA πρότεινε τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου «Οδηγού Ανάπτυξης Κρουαζιέρας», συνοδευόμενου από ειδική checklist, ώστε οι ανερχόμενοι προορισμοί να αποκτήσουν ένα πρακτικό εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού για υποδομές, συνεργασίες και τουριστική διαχείριση.

Παράλληλα, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση των πόρων από το τέλος κρουαζιέρας για έργα λιμενικών υποδομών, δράσεις προβολής και βελτίωση των υπηρεσιών προς επιβάτες και τοπικές κοινωνίες.

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Χάρης Θεοχάρης, δήλωσε: «Η κρουαζιέρα αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς τομείς του θαλάσσιου τουρισμού, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση της τοπικής και περιφερειακής οικονομίας, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην προβολή της Ελλάδας ως διεθνούς τουριστικού προορισμού.

Στόχος μας δεν είναι απλώς η αύξηση της δραστηριότητας της κρουαζιέρας, αλλά η μεγιστοποίηση της αξίας που προσφέρει: περισσότερα οφέλη για την ελληνική οικονομία, αναβαθμισμένη εμπειρία για τους επισκέπτες και ουσιαστική στήριξη των τοπικών κοινωνιών. Η Ελλάδα επιδιώκει ένα μοντέλο κρουαζιέρας που αφήνει ισχυρό αποτύπωμα στην ξηρά — ενισχύοντας ξενοδοχεία, εστίαση, μεταφορές, πολιτισμό, τοπικές εφοδιαστικές αλυσίδες και απασχόληση — ενώ συμβάλλει θετικά τόσο στην οικονομία όσο και στη βελτίωση των υποδομών».

Η κα Μαρία Δεληγιάννη, Διευθύντρια Ανατολικής Μεσογείου της CLIA, σχολίασε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να συνεχίσουμε το διάλογό μας με την ελληνική κυβέρνηση για τη διαμόρφωση μιας αποτελεσματικής στρατηγικής κρουαζιέρας. Οι συζητήσεις μας ανέδειξαν τη στρατηγική σημασία και την ανεκμετάλλευτη δυναμική των ανερχόμενων προορισμών κρουαζιέρας στην Ελλάδα.

Η ανακατανομή της κίνησης προς ανερχόμενα λιμάνια θα συμβάλει στη δημιουργία οικονομικών οφελών σε περισσότερους ηπειρωτικούς και νησιωτικούς προορισμούς, διατηρώντας παράλληλα τη φέρουσα ικανότητα των δημοφιλών επιλογών. Στο πλαίσιο αυτό, τονίσαμε τη σημασία διεκπεραίωσης σχετικής μελέτης για την αξιολόγηση των αναγκών των ανερχόμενων προορισμών κρουαζιέρας καθώς και τη σημασία του συντονισμού για την προτεραιοποίηση των έργων που θα χρηματοδοτηθούν από τα έσοδα του τέλους κρουαζιέρας».

«Για το μέλλον της κρουαζιέρας στην Ελλάδα, τονίσαμε ότι η προβλεψιμότητα και η σταθερή επικοινωνία είναι ζωτικής σημασίας για τον προγραμματισμό των εταιρειών κρουαζιέρας», πρόσθεσε.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στα εξής:

Βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού κρουαζιέρας σε ανερχόμενους προορισμούς με ισορροπημένη αναπτυξιακή δυναμική, διασφαλίζοντας ευρύτερη κατανομή των οικονομικών οφελών.

Συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων στο οικοσύστημα της κρουαζιέρας.

Ανάγκη για τοπικούς διαλόγους με λιμένες κρουαζιέρας, τους οποίους η CLIA έχει ήδη δρομολογήσει σε 10 προορισμούς, μέσω άμεσης συνεργασίας με δήμους και λιμενικές αρχές.

Ανάγκη δημιουργίας ενός Οδηγού Ανάπτυξης Κρουαζιέρας, συνοδευόμενο από μια "checklist", για τη στρατηγική ανάπτυξη των ανερχόμενων προορισμών. Ο Οδηγός θα υποστηρίξει τους προορισμούς αυτούς στην ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών, τη δημιουργία αποτελεσματικών συνεργασιών και τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό που απαιτείται για την επιτυχή είσοδο και ανάπτυξή τους στον κλάδο.

Ενίσχυση της Ελλάδας ως προορισμού homeporting, αναδεικνύοντας τα οικονομικά οφέλη.

Αποτελεσματική αξιοποίηση των εσόδων από το τέλος κρουαζιέρας, με κοινή έμφαση στη βιώσιμη και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη στα νησιά της Ελλάδας. Για την ορθή αξιολόγηση των αναγκών και την ιεράρχηση των επενδύσεων, η CLIA τόνισε τη σημασία στενού συντονισμού με τον κλάδο, τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, με τα Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Τουρισμού, τους δήμους, τις λιμενικές αρχές και τις τοπικές κοινωνίες.

Στις συζητήσεις συμμετείχαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μεταξύ των οποίων ο κ. Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων, ο κ. Μανώλης Κουτουλάκης, Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, και η κα Ηλέκτρα Παπαζάχου, Νομική Σύμβουλος του Ιδιαίτερου Γραφείου της Υπουργού Τουρισμού, με τη στήριξη μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Πηγή: skai.gr

