Η CLIA ζητά Εθνικό Σχέδιο για την αξιοποίηση του τέλους κρουαζιέρας

Η Διεθνής Ένωση Κρουαζιέρας (CLIA) κάλεσε την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει στη δημιουργία ενός Εθνικού Σχεδίου Ανάπτυξης της Κρουαζιέρας, με στόχο την ορθολογική και βιώσιμη αξιοποίηση των εσόδων από το λεγόμενο «τέλος κρουαζιέρας».

Όπως υπογραμμίστηκε στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα Ευγενίδου, το σχέδιο αυτό θα πρέπει να εκπονηθεί από κοινού με τη βιομηχανία της κρουαζιέρας, να συνοδεύεται από σαφές χρονοδιάγραμμα και να χρηματοδοτείται μέσω των εσόδων του τέλους, προκειμένου να ενισχυθούν:

• οι λιμενικές υποδομές,

• η ανάπτυξη νέων προορισμών,

• και οι προωθητικές ενέργειες που θα στηρίξουν την αποκέντρωση της κίνησης από τους υπερκορεσμένους προορισμούς.

Η CLIA εκτιμά ότι μέσω ενός τέτοιου σχεδίου «θα επιτευχθεί καλύτερη διάχυση των οφελών σε περισσότερους προορισμούς, επιτρέποντας την ισορροπημένη και βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου».

«Προτείνουμε την δημιουργία ενός Εθνικού Σχέδιο Ανάπτυξης της Κρουαζιέρας που θα συνοδεύεται από σχετικό χρονοδιάγραμμα για τη δρομολόγηση επενδύσεων και την υποστήριξη νέων προορισμών στην Ελλάδα. Το σχέδιο αυτό, θεωρούμε ότι πρέπει να δημιουργηθεί από την Ελληνική Κυβέρνηση μαζί με τη βιομηχανία της κρουαζιέρας στα πλαίσια του διαλόγου μας. Η εκτέλεση του σχεδίου μπορεί να χρηματοδοτηθεί από τα έσοδα του τέλους κρουαζιέρας, αξιολογώντας τις ανάγκες για λιμενικές υποδομές, ανάπτυξη των προορισμών και τις προωθητικές ενέργειες που απαιτούνται σε κάθε προορισμό» τόνισε στην παρουσίαση της η Μαρία Δεληγιάννη.

Παράλληλα, ζητά τη διατήρηση ενός σταθερού επιχειρησιακού περιβάλλοντος, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό των δρομολογίων, αλλά και την ανάπτυξη του homeporting (λιμανιών εκκίνησης) πέρα από τον Πειραιά, με προφανή οφέλη για τις τοπικές οικονομίες.

Στην ίδια εκδήλωση παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά τα αποτελέσματα της οικονομικής μελέτης του διεθνούς οργανισμού Oxford Economics, που εκπονήθηκε για λογαριασμό της CLIA σε συνεργασία με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου. Η μελέτη, που αποτελεί μέρος παγκόσμιου ερευνητικού προγράμματος της CLIA, αποτιμά ποιοτικά και ποσοτικά τη συμβολή της κρουαζιέρας στη Μύκονο – έναν από τους τρεις κορυφαίους προορισμούς της χώρας, μαζί με τον Πειραιά και τη Σαντορίνη.

Η ανάλυση καταδεικνύει την πολλαπλασιαστική επίδραση της δραστηριότητας της κρουαζιέρας στην τοπική οικονομία, τόσο μέσω των άμεσων δαπανών επιβατών, πληρωμάτων και εταιρειών, όσο και μέσω των έμμεσων επιπτώσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα και των επαγόμενων αποτελεσμάτων από τις δαπάνες των εργαζομένων που συνδέονται με τον κλάδο.

Η έρευνα για τη Μύκονο ανοίγει τον δρόμο για αντίστοιχη μελέτη στη Σαντορίνη, η οποία ήδη ξεκίνησε και θα ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2026.

Η Ελλάδα στο επίκεντρο

Η χώρα μας κατατάσσεται στις δέκα πιο τουριστικές χώρες παγκοσμίως, με 40 εκατομμύρια επισκέπτες το 2024, εκ των οποίων 1,8 εκατομμύρια ήταν επιβάτες κρουαζιέρας. Αυτοί πραγματοποίησαν 8 εκατομμύρια επισκέψεις σε 48 ελληνικά λιμάνια.

«Ωστόσο, πάνω από το 55% της κίνησης ετησίως εστιάζεται σε 3 προορισμούς Πειραιά, Σαντορίνη και Μύκονο. Και τίθεται το ερώτημα γιατί; Είναι ξεκάθαρα θέμα δημοφιλίας των προορισμών αυτών. Ωστόσο, οι εταιρείες επιθυμούν να εμπλουτίσουν τα δρομολόγιά τους και με νέους ή θα λέγαμε καλύτερα εναλλακτικούς προορισμούς» ανέφερε η κ. Δεληγιάννη.

Το οικονομικό αποτύπωμα της κρουαζιέρας στην Ελλάδα το 2023 ανήλθε σε:

• 2 δισ. ευρώ συνολική συνεισφορά,

• 973 εκατ. ευρώ στο ΑΕΠ,

• και 22.600 θέσεις εργασίας.

Η τάση είναι αυξητική, με την CLIA να εκτιμά άνοδο 13% από το 2023 στο 2024 και περίπου 6% επιπλέον το 2025.

Η κρουαζιέρα αποτελεί τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο κλάδο του παγκόσμιου τουρισμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της CLIA:

• Το 2024 καταγράφηκαν 36 εκατομμύρια επιβάτες διεθνώς.

• Για το 2025 προβλέπεται αύξηση 9%, φθάνοντας τα 37,7 εκατομμύρια.

• Έως το 2028, ο αριθμός αναμένεται να αγγίξει τα 42 εκατομμύρια επιβάτες.

Η CLIA εκπροσωπεί 310 πλοία, που αντιστοιχούν σε πάνω από 90% της παγκόσμιας επιβατικής χωρητικότητας, ενώ 59 νέα πλοία βρίσκονται υπό κατασκευή έως το 2036.

Η Ευρώπη παραμένει κομβική αγορά τόσο για τη λειτουργία όσο και για την τροφοδοσία του κλάδου. Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κανονισμού «Fit for 55», έως το 2030 τα μεγάλα λιμάνια θα πρέπει να διαθέτουν συστήματα ηλεκτρικής τροφοδοσίας από ξηράς, γεγονός που απαιτεί σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές — ένα πεδίο όπου η Ελλάδα καλείται να κινηθεί ταχύτατα.

