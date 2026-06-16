Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα 70 νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, με στόχο να «παραλύσει τον σκιώδη στόλο, τις αλυσίδες εφοδιασμού του στρατού και τα παράνομα δίκτυα χρηματοδότησης που χρησιμοποιούνται για την παράκαμψη των δυτικών μέτρων».

Η ανακοίνωση έρχεται κατά τη διάρκεια της συνόδου της G7 στο Εβιάν-λε-Μπαιν της Γαλλίας, με στόχο να εντείνει την πίεση στη Μόσχα έπειτα από τις πρόσφατες επιθέσεις στην Ουκρανία.

Με το νέο πακέτο κυρώσεων, που επιχειρεί να αποκόψει τις πολλαπλές προσπάθειες χρηματοδότησης του πολέμου, ο αριθμός των φυσικών προσώπων, των οντοτήτων και των πλοίων στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο αγγίζει πλέον τα 500 μόνο μέσα στο 2026.

Τα νέα μέτρα πλήττουν άμεσα τον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας. Αξιοποιώντας διευρυμένες εξουσίες που θεσπίστηκαν τον προηγούμενο μήνα, το Ηνωμένο Βασίλειο βάζει στο στόχαστρο περισσότερα από 20 πετρελαιοφόρα, καθώς και ασφαλιστές πλοίων ή άλλες ναυτιλιακές υπηρεσίες που θεωρούνται ύποπτες ότι διευκολύνουν το παράνομο εμπόριο ρωσικού πετρελαίου.

Το Λονδίνο προειδοποιεί μάλιστα ότι όσοι εμπλέκονται στην πώληση δεξαμενόπλοιων στον σκιώδη στόλο θα αποκαλυφθούν και θα υποστούν συνέπειες.

Παράλληλα, το Ηνωμένο Βασίλειο γίνεται η πρώτη χώρα της G7 που επιβάλλει κυρώσεις σε αρκετά πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), τα οποία απέκτησε πρόσφατα η Ρωσία.

Οι βρετανικές παρεμβάσεις ήδη περιορίζουν το ρωσικό εμπόριο, σύμφωνα με την Ντάουνινγκ Στριτ. Το 2025, ο τερματικός σταθμός Arctic LNG 2 εξήγαγε μόλις 1,3 εκατομμύρια τόνους, παρότι έχει τη δυνατότητα εξαγωγής άνω των 13,5 εκατομμυρίων τόνων ετησίως.

Συνολικά, μέχρι σήμερα, η χώρα έχει επιβάλει κυρώσεις σε περισσότερα από 600 πλοία του σκιώδους στόλου και πλοία μεταφοράς LNG.

Οι κυρώσεις αγγίζουν και προμηθευτές στρατιωτικού εξοπλισμού σε τρίτες χώρες, όπως η Κίνα, η Ταϊλάνδη και η Τουρκία, αλλά και οργανισμούς που βοηθούν τη Ρωσία στην παράνομη μετακίνηση κεφαλαίων.

Μεταξύ αυτών βρίσκεται και μια οντότητα στη Νιγηρία που διευκόλυνε το σχήμα αποφυγής κυρώσεων του παράνομου χρηματοοικονομικού δικτύου A7.

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ξεκαθάρισε ότι οι κυρώσεις στοχεύουν στα πλοία, στα χρήματα και στους παράγοντες που συντηρούν την πολεμική οικονομία της Ρωσίας, απειλώντας την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Πρόσθεσε ότι, σε συντονισμό με τους συμμάχους της G7, η πίεση προς τον Πούτιν και τους συνεργάτες του θα κλιμακώνεται μέχρι να σταματήσει η ρωσική πολεμική μηχανή και να επιστρέψει η ειρήνη στην περιοχή.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δεσμεύσει συνολικά έως και 21,8 δισεκατομμύρια λίρες για την Ουκρανία.

Το ποσό αυτό κατανέμεται ως εξής:

13 δισ. λίρες για στρατιωτική υποστήριξη

5,3 δισ. λίρες για μη στρατιωτική υποστήριξη, που περιλαμβάνει διμερή βοήθεια και δημοσιονομικές εγγυήσεις

3,5 δισ. λίρες ως όριο κάλυψης στη χρηματοδότηση εξαγωγών, μέσω της υπηρεσίας UK Export Finance, για έργα άμυνας και ανασυγκρότησης

Παράλληλα, η χώρα έχει διαθέσει 1,2 δισ. λίρες σε διμερή υποστήριξη, στην οποία συγκαταλέγονται πάνω από 577 εκατ. λίρες για ανθρωπιστική βοήθεια από την έναρξη της εισβολής ενώ έχει δεσμεύσει επιπλέον 283 εκατ. λίρες για την περίοδο 2025-2026, ποσό που θα χρηματοδοτήσει προγράμματα ανθρωπιστικής αρωγής, ενέργειας, σταθεροποίησης, μεταρρυθμίσεων και ανοικοδόμησης.

Πηγή: skai.gr

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